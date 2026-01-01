טראמפ הודיע על הסגת כוחות המשמר הלאומי משלוש ערים מרכזיות בעקבות פסיקת בית המשפט, אך הכריז: "נחזור כשהפשיעה תעלה"

אחרי סדרה של מפלות מול בתי משפט פדרלים ועימותים חזיתיים עם מושלים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) על הסגת כוחות המשמר הלאומי משיקגו, לוס אנג'לס ופורטלנד. כך על פי הדיווח הבוקר (חמישי) ברויטרס.

טראמפ קיים את פסיקת המשפט אך הצהיר: "נחזור, אולי בצורה שונה וחזקה הרבה יותר, כשהפשיעה תתחיל לנסוק שוב – זה רק עניין של זמן!".במשרד מושל קליפורניה עוקצים: "זה הגרסה הפוליטית ל'אתה לא יכול לפטר אותי, אני מתפטר'".

הודעת טראמפ: "אנחנו מוציאים את המשמר הלאומי למרות העובדה שהפשיעה צומצמה מאוד בזכות הפטריוטים הגדולים האלה – ורק בזכותם, נחזור, אולי בצורה שונה וחזקה הרבה יותר, כשהפשיעה תתחיל לנסוק שוב – זה רק עניין של זמן!".

מאחורי ההצהרות הלוחמניות של הנשיא עומדת מציאות משפטית סבוכה. שופטים שדנו בתביעות שהגישו הערים קבעו באופן עקבי כי ממשל טראמפ חרג מסמכותו. שיא המאבק הגיע ב-23 בדצמבר, כאשר בית המשפט העליון של ארה"ב חסם את ניסיונו של טראמפ לפרוס את המשמר הלאומי באילינוי – החלטה שערערה את הבסיס המשפטי לשליחת חיילים גם למדינות אחרות.

טראמפ: "הפשיעה ירדה בזכות המשמר הלאומי"

השופטים הבהירו כי סמכות הנשיא לקחת שליטה פדרלית על המשמר הלאומי חלה ככל הנראה רק בנסיבות "חריגות". שעות ספורות לפני הודעתו של טראמפ, פסק בית משפט פדרלי לערעורים כי על הממשל להחזיר מאות חיילי משמר לאומי בקליפורניה לשליטתו של המושל גאווין ניוסם.

בלשכת ראש עיריית שיקגו, ברנדון ג'ונסון, פרסמו נתונים המראים כי שנת 2025 הייתה השנה עם כמות הפשיעה האלימה הנמוכה ביותר בעיר מזה למעלה מעשור, עם ירידה של כ-21.3% לעומת שנת 2024. מנהיגים מקומיים ודמוקרטים האשימו לאורך כל הדרך את הממשל בניצול פוליטי של אירועי אלימות מבודדים כדי להצדיק את שליחת הכוחות.

כאמור במשרדו של מושל קליפורניה ניוסם לא נותרו חייבים להודעת הנשיא ומסרו: "הדיבורים המפוזרים של טראמפ כאן הם הגרסה הפוליטית ל'אתה לא יכול לפטר אותי, אני מתפטר'". פריסת הכוחות החלה בחודש יוני האחרון, על רקע המחאות נגד מדיניות ההגירה הנוקשה של הנשיא. בחודשים האחרונים, ככל שהמאבקים המשפטיים הלכו והחריפו, החלו גורמים צבאיים לצמצם בהדרגה את הפעילות בשטח, עד להודעה הרשמית על סיומה בערים אלו.