מד"א פרסמה הבוקר (חמישי) את נתוני הלילה הראשון של 2026 וחגיגות השנה האזרחית. עשרות פצועים בתאונת דרכים ואירועי אלימות. מנגד מד"א טיפלו ב-21 יולדות.
הודעת מד"א: "גם השנה, נערכו במגן דוד אדום בכוננות גבוהה לטיפול בנפגעים במהלך ליל הסילבסטר. החובשים והפראמאדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי למאות בני אדם במהלך ליל הסילבסטר, מתוכם: 51 בני אדם שנפגעו בתאונות דרכים, מהם: 3 בינוני ו-48 קל, 11 בני אדם שנפצעו באירועי אלימות, מהם: 1 קשה גבר כבן 30 עם פציעות דקירה בסמוך ליערה, 4 בינוני ו-6 קל. כ-50 בני נוער ומבוגרים שנפצעו מצריכת אלכוהול, מהם: 1 בינוני גבר בן 57 בכפר מעש והשאר במצב קל".
"במהלך הלילה הראשון לשנה האזרחית החדשה הובלו לבתי החולים השונים ברחבי הארץ באמבולנסים וניידות הטיפול הנמרץ של מד"א 21 יולדות. מנכ"ל מד"א, אלי בין: "כמדי שנה, מתנדבי ועובדי מד"א נפרסו ברחבי הארץ והעניקו טיפול רפואי מציל חיים לחוגגים בליל השנה החדשה. לצערי, גם בפתחה של השנה האזרחית החדשה נקראו הצוותים בשטח לטפל באירועים של תאונות דרכים ובמבלים שנפגעו מצריכת אלכוהול. אני מאחל לכולם שנה אזרחית טובה, בריאה ובטוחה."
ארמנד
אז כנראה שלא כדאי לחגוג את הסילבסטר, ערוץ 7? מה שנקרא מסרים תת הכרתיים.07:50 01.01.2026
