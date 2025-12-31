נשיאי ושופטי העליון בדימוס, ובין היתר אסתר חיות ואהרן ברק – חתמו על מסמך הקורא לרסן את הקריאות נגד יצחק עמית והביעו חשש לחייו

נשיאי ושופטי העליון בדימוס פרסמו קול קורא בעקבות שכולל תמיכה בנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, בעקבות דבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נגדו, כך פורסם הערב (רביעי) בחדשות 13.

על המכתב חתמו, בין היתר, נשיאי העליון לשעבר אהרן ברק, דורית בייניש ואסתר חיות: "אנו, שופטים ונשיאים בדימוס של ערכאות המשפט בישראל, מביעים בזה את דאגתנו העמוקה נוכח מערכת השיסוי, האלימות המילולית, ודברי הבלע וההשפלה המושמעים מזה זמן כלפי שופטי ישראל והעומד בראשם הנשיא יצחק עמית. מתקפות הרסניות אלה, שהן חסרות כל צידוק, מצד נבחרי ציבור ושרי ממשלה, הפכו חזיון יומיומי של טירוף מערכות נטול-רסן, המאיים על התשתית הדמוקרטית של המדינה. מתקפות אלה חצו קו אדום כאשר מדברי שר בממשלה משתמעת הסתה למעשי אלימות של ממש כנגד הנשיא עמית. לדברים השלכה על מערכת המשפט כולה.

עוד הם כתבו: "בד בבד, אנו חשים בסכנה של ממש לשלומו של הנשיא עמית, ופונים בזה למערכות אכיפת החוק בדרישה להבטיח מכל משמר את שלומו ורווחתו ואת שלומם ובי טחונם של כלל שופטי ישראל".

נזכיר כי דברים אלו מגיעים לאחר ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר על יצחק עמית: "מגלומן אלים, דורסני וטוטאלי, שגונב את הדמוקרטיה הישראלית וחי בחוסר מודעות קיצונית. התוצאה תהיה שנדרס אותו מחוסר ברירה, לא מרצון".