איראן עולה בלהבות: לוחם משמרות המהפכה נהרג

הכאוס באיראן יוצא משליטה. לוחם בסיג' של משמרות המהפכה באיראן נהרג אמש (רביעי) במתקפה של המפגינים על מפקדת הבסיג' (יחידת המשטרה לדיכוי הפגנות) בהמדאן, ו-13 לוחמי בסיג' ושוטרים נפצעו.
המפגינים צרחו, השתוללו וצעקו "מוות לחמינאי".
נזכיר כי בשבוע האחרון נערכות באיראן מאות הפגנות והמדינה מתדרדרת לאלימות קשה ואנרכיה. בערים שונות כולל בטהרן הבירה, מתרחשים התנגשויות ברחובות בין כוחות המשטר לבין מפגינים, בגל ההפגנות הקשה ביותר שידעה איראן בשנים האחרונות
מוקדם יותר דיווחנו בסרוגים, על חילופי אש בין מפגינים לבין המשטרה האיראנית וכעת נראה כי מחסום הפחד הוסר, והמפגינים תוקפים סמלי שלטון ודיכוי.
