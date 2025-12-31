חדשות סרוגים

איראן עולה בלהבות: לוחם משמרות המהפכה נהרג

איראן עולה בלהבות: לוחם משמרות המהפכה נהרג
27א'
חדשות סרוגים יאיר אמר

יאיר אמר | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 01.01.2026 / 00:30

המחאות באיראן עולות שלב. המפגינים הציתו הערב את מפקדת הבסיג' (יחידת המשטרה לדיכוי הפגנות), לוחם נהרג ועוד 13 שוטרים נפצעו

הכאוס באיראן יוצא משליטה. לוחם בסיג' של משמרות המהפכה באיראן נהרג אמש (רביעי) במתקפה של המפגינים על מפקדת הבסיג' (יחידת המשטרה לדיכוי הפגנות) בהמדאן, ו-13 לוחמי בסיג' ושוטרים נפצעו.

המפגינים צרחו, השתוללו וצעקו "מוות לחמינאי".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

הצתת מתקן בסיג

נזכיר כי בשבוע האחרון נערכות באיראן מאות הפגנות והמדינה מתדרדרת לאלימות קשה ואנרכיה. בערים שונות כולל בטהרן הבירה, מתרחשים התנגשויות ברחובות בין כוחות המשטר לבין מפגינים, בגל ההפגנות הקשה ביותר שידעה איראן בשנים האחרונות

ההפגנות החלו עם מחאה עממית של איגוד הסוחרים של טהראן, שסגרו את שערי החנויות והשווקים מוקדם מהרגיל במספר שעות, ויצאו להפגין כנגד המשבר הכלכלי. אלפים רבים של סוחרים, אנשי ייבוא ומשפחותיהם יצאו להפגין כנגד השלטון בעקבות המשבר הכלכלי.

 

מוקדם יותר דיווחנו בסרוגים, על חילופי אש בין מפגינים לבין המשטרה האיראנית וכעת נראה כי מחסום הפחד הוסר, והמפגינים תוקפים סמלי שלטון ודיכוי.

אתר סרוגים פועל להגנת ושמירת זכויות יוצרים ועושה מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים. השימוש ביצירות שבעל הזכויות בהן אינו ידוע נעשה לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007.

אם זיהיתם בכתבה זו יצירה שאתם בעלי הזכויות בה נא הודיעו לנו בדואר האלקטרוני ונסיר את התמונה מהאתר בהקדם.
איראן
הפגנה
הצתה

