איראן עולה בלהבות: לוחם משמרות המהפכה נהרג

המחאות באיראן עולות שלב. המפגינים הציתו הערב את מפקדת הבסיג' (יחידת המשטרה לדיכוי הפגנות), לוחם נהרג ועוד 13 שוטרים נפצעו

הכאוס באיראן יוצא משליטה. לוחם בסיג' של משמרות המהפכה באיראן נהרג אמש (רביעי) במתקפה של המפגינים על מפקדת הבסיג' (יחידת המשטרה לדיכוי הפגנות) בהמדאן, ו-13 לוחמי בסיג' ושוטרים נפצעו.

המפגינים צרחו, השתוללו וצעקו "מוות לחמינאי".

נזכיר כי בשבוע האחרון נערכות באיראן מאות הפגנות והמדינה מתדרדרת לאלימות קשה ואנרכיה. בערים שונות כולל בטהרן הבירה, מתרחשים התנגשויות ברחובות בין כוחות המשטר לבין מפגינים, בגל ההפגנות הקשה ביותר שידעה איראן בשנים האחרונות