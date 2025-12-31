המשטרה חוקרת את דבריו של אלי פלדשטיין שלפיהם צחי ברוורמן, לשעבר ראש הסגל של רה"מ נתניהו, ניסה לשבש את חקירת הדלפת המסמכים המסווגים לבילד – כך פורסם הערב (רביעי) ב-i24news. גורם במשטרה אמר כי "בודקים בין היתר את הטענה שברוורמן אמר לפלדשטיין שיוכל "לכבות את החקירה".

נזכיר כי בריאיון לעמרי אסנהיים בתאגיד השידור הציבורי "כאן 11", אמר פלדשטיין כי באותו הערב הוא קיבל כמה טלפונים שעליו להגיע בבהילות לקריה. לבסוף כשהגיע בשעת לילה מאוחרת למקום, לדבריו, צחי ברוורמן ביקש להוציא את כל הטלפונים מהרכב שבו ישבו, הציג לו רשימה עם שישה שמות שקשורים לחקירה ושאל אותו אם הם מוכרים לו. לאחר מכן אמר ברוורמן, לטענת פלדשטיין, שהוא "יכול לכבות את זה".