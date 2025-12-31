ושוב זה קורה: כוחות המנהל האזרחי חילצו יהודייה בת 22 מלב העיר ליריחו שמוגדרת שטח A.
בהודעת המנהל האזרחי נאמר: "מוקדם יותר היום (ד׳) התקבל דיווח במנהל האזרחי אודות ישראלית שנצפתה מסתובבת במרחב העיר יריחו שבחטיבת הבקעה, תוך סיכון לשלומה וחייה. עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מנהלת התיאום והקישור יריחו, להענקת הגנה מיידית לישראלית, ובמקביל להעברתה לידי כוחות צה״ל בערוצי התיאום.
מתחקיר ראשוני עולה כי הישראלית טעתה בדרכה למקום. המקרה הועבר להמשך טיפול משטרת ישראל"
כאמור זו הפעם החמישית בשבוע האחרון בה מחלצים כוחות המנהל האזרחי ישראלים משטחי A. לפני שלושה ימים חולצו שני אזרחים שנכנסו למוסך בטול כרם, תוך שהם תחת השפעת אלכוהול. לפני שבוע חולצה ישראלית ובתה ששוטטו בבית לחם ובשבת שעברה חולצה ישראלית שהגיעה עם חבר ערבי ליריחו.
במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים, ואסורה על פי חוק.
