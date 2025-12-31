"מוות לחמינאי": המפגינים באיראן הציתו מתקן של הבאסיג'

ההפגנות החלו עם מחאה עממית של איגוד הסוחרים של טהראן, שסגרו את שערי החנויות והשווקים מוקדם מהרגיל במספר שעות, ויצאו להפגין כנגד המשבר הכלכלי. אלפים רבים של סוחרים, אנשי ייבוא ומשפחותיהם יצאו להפגין כנגד השלטון בעקבות המשבר הכלכלי. הטריגר הראשוני לגל ההפגנות הנוכחי היה שבירת שיא שלילי היסטורי, הריאל האיראני הגיע לתחתית חדשה, כאשר דולר אמריקאי בודד הגיע לשווי של מעל ל-42 אלף ריאל באופן רשמי וכמיליון וארבע מאות אלף בשווקים.

הסוחרים יצאו לרחובות, תחת הסיסמה "אין פחד, כולנו יחד, כנגד השלטון" וקראו להשבתת המסחר והתנועה בעיר הבירה, עד שעות הבוקר הצטרפו לסוחרים קבוצות נוספות. סטודנטים, מורים, נהגים ואפילו מנהיגים דתיים מקומיים.