"מוות לחמינאי": המפגינים באיראן הציתו מתקן של הבאסיג'

בתיעוד נראים המפגינים צועקים "מוות לחמינאי!".
בשבוע האחרון נערכות באיראן מאות הפגנות והמדינה מתדרדרת לאלימות קשה ואנרכיה. בערים שונות כולל בטהרן הבירה, מתרחשים התנגשויות ברחובות בין כוחות המשטר לבין מפגינים, בגל ההפגנות הקשה ביותר שידעה איראן בשנים האחרונות
ההפגנות החלו עם מחאה עממית של איגוד הסוחרים של טהראן, שסגרו את שערי החנויות והשווקים מוקדם מהרגיל במספר שעות, ויצאו להפגין כנגד המשבר הכלכלי. אלפים רבים של סוחרים, אנשי ייבוא ומשפחותיהם יצאו להפגין כנגד השלטון בעקבות המשבר הכלכלי. הטריגר הראשוני לגל ההפגנות הנוכחי היה שבירת שיא שלילי היסטורי, הריאל האיראני הגיע לתחתית חדשה, כאשר דולר אמריקאי בודד הגיע לשווי של מעל ל-42 אלף ריאל באופן רשמי וכמיליון וארבע מאות אלף בשווקים.
הסוחרים יצאו לרחובות, תחת הסיסמה "אין פחד, כולנו יחד, כנגד השלטון" וקראו להשבתת המסחר והתנועה בעיר הבירה, עד שעות הבוקר הצטרפו לסוחרים קבוצות נוספות. סטודנטים, מורים, נהגים ואפילו מנהיגים דתיים מקומיים.
הבוקר דיווחנו בסרוגים, על חילופי אש בין מפגינים לבין המשטרה האיראנית וכעת נראה כי מחסום הפחד הוסר, והמפגינים תוקפים סמלי שלטון ודיכוי.
רבים מצביעים על הדמיון בין תחילת הפגנות אלה לתחילת נפילתו של שלטון השאה האיראני, אשר גם הוא נפל בהפגנות שהתחילו כמקומיות על ידי סוחרים וארגוני עובדים מקומיים, אך זו איננה הפעם הראשונה שמשטר האייתולות עומד בפני הפגנות קשות נגד שלטונו, ומעולם לא בחל בשימוש בכוח קטלני ומוחץ כנגד אזרחיו.
