חדשות סרוגים

תפריט

עוד
מבזקים
הרב בני לאו הודיע על פרישה "מוות לחמינאי": המפגינים באיראן הציתו מתקן של הבאסיג' מתכנן הפיגוע בבואנוס איירס מונה לסגן מפקד משמרות המהפכה נשקים שנגנבו מצה"ל נתפסו בגן ילדים ברהט אחרי ההכרה: נשיא סומלילנד צפוי לביקור רשמי בישראל עוזב את ויאריאל: זה היעד החדש והמפתיע של מנור סולומון ניסיון שיבוש? איינהורן הורה לפלדשטיין למחוק את הצ'אט היועמ"שית תיחקר? התפתחות נוספת בפרשת הפצ"רית האנטישמיות בארה"ב: נתניהו בפגישת חירום עם מנהיגים נוצרים נתניהו בברכה מיוחדת ליוצאי בריה"מ: "תרומה אדירה לישראל" בצעד חריג, משה ארבל תוקף את בג"ץ: "לא זוכר שהצבעתי להם" הרמטכ"ל מתחייב: "נחושים לפרז את חמאס" החרדים תוקפים בחריפות: "בג"ץ משתולל ודורס באכזריות" בן גביר פועל בנגב? ציון 10 ביח"צ; המבחן יהיה בעוד חודשיים שירה בלחיצת כפתור? סופרים מזהירים מעידן ה-AI המחאות באיראן מחריפות: דיווחים על הצתות ברחובות והרוגים מירי עימות נוסף בין עמית סגל לרביב דרוקר: "מתבזה כרגיל" בג"צ לא עוצר: צו ביניים מקפיא את העברת הכסף לחרדים לאנשי טראמפ נמאס מברק רביד: "ממציא דברים, הונאה עיתונאית" כך מתחזקים היישובים לקראת שעת חירום הרב בני לאו הודיע על פרישה "מוות לחמינאי": המפגינים באיראן הציתו מתקן של הבאסיג' מתכנן הפיגוע בבואנוס איירס מונה לסגן מפקד משמרות המהפכה נשקים שנגנבו מצה"ל נתפסו בגן ילדים ברהט אחרי ההכרה: נשיא סומלילנד צפוי לביקור רשמי בישראל עוזב את ויאריאל: זה היעד החדש והמפתיע של מנור סולומון ניסיון שיבוש? איינהורן הורה לפלדשטיין למחוק את הצ'אט היועמ"שית תיחקר? התפתחות נוספת בפרשת הפצ"רית האנטישמיות בארה"ב: נתניהו בפגישת חירום עם מנהיגים נוצרים נתניהו בברכה מיוחדת ליוצאי בריה"מ: "תרומה אדירה לישראל" בצעד חריג, משה ארבל תוקף את בג"ץ: "לא זוכר שהצבעתי להם" הרמטכ"ל מתחייב: "נחושים לפרז את חמאס" החרדים תוקפים בחריפות: "בג"ץ משתולל ודורס באכזריות" בן גביר פועל בנגב? ציון 10 ביח"צ; המבחן יהיה בעוד חודשיים שירה בלחיצת כפתור? סופרים מזהירים מעידן ה-AI המחאות באיראן מחריפות: דיווחים על הצתות ברחובות והרוגים מירי עימות נוסף בין עמית סגל לרביב דרוקר: "מתבזה כרגיל" בג"צ לא עוצר: צו ביניים מקפיא את העברת הכסף לחרדים לאנשי טראמפ נמאס מברק רביד: "ממציא דברים, הונאה עיתונאית" כך מתחזקים היישובים לקראת שעת חירום

"מוות לחמינאי": המפגינים באיראן הציתו מתקן של הבאסיג'

"מוות לחמינאי": המפגינים באיראן הציתו מתקן של הבאסיג'
הצתת המתקן באסדאבאד
חדשות סרוגים יאיר אמר

יאיר אמר | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 31.12.2025 / 21:29

Facebook Twitter WhatsApp

המהומות באיראן מתרחבות והערב עשרות מפגינים הציתו מבנה של הבאסיג' – משטרת הדיכוי של המשטר – בצפון מערב המדינה, כשהם צועקים "מוות לחמינאי"

ההפגנות באיראן מתרחבות וגם מסלימות.עשרות מפגינים הציתו הערב מפקדה של הבאסיג' (יחידת המשטרה לדיכוי הפגנות) במחוז אסדאבאד בצפון מזרח איראן, ליד כרמנאשה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

הצתת מתקן בסיג

בתיעוד נראים המפגינים צועקים "מוות לחמינאי!".

בשבוע האחרון נערכות באיראן מאות הפגנות והמדינה מתדרדרת לאלימות קשה ואנרכיה. בערים שונות כולל בטהרן הבירה, מתרחשים התנגשויות ברחובות בין כוחות המשטר לבין מפגינים, בגל ההפגנות הקשה ביותר שידעה איראן בשנים האחרונות

ההפגנות החלו עם מחאה עממית של איגוד הסוחרים של טהראן, שסגרו את שערי החנויות והשווקים מוקדם מהרגיל במספר שעות, ויצאו להפגין כנגד המשבר הכלכלי. אלפים רבים של סוחרים, אנשי ייבוא ומשפחותיהם יצאו להפגין כנגד השלטון בעקבות המשבר הכלכלי. הטריגר הראשוני לגל ההפגנות הנוכחי היה שבירת שיא שלילי היסטורי, הריאל האיראני הגיע לתחתית חדשה, כאשר דולר אמריקאי בודד הגיע לשווי של מעל ל-42 אלף ריאל באופן רשמי וכמיליון וארבע מאות אלף בשווקים.

הסוחרים יצאו לרחובות, תחת הסיסמה "אין פחד, כולנו יחד, כנגד השלטון" וקראו להשבתת המסחר והתנועה בעיר הבירה, עד שעות הבוקר הצטרפו לסוחרים קבוצות נוספות. סטודנטים, מורים, נהגים ואפילו מנהיגים דתיים מקומיים.

הבוקר דיווחנו בסרוגים, על חילופי אש בין מפגינים לבין המשטרה האיראנית וכעת נראה כי מחסום הפחד הוסר, והמפגינים תוקפים סמלי שלטון ודיכוי.

רבים מצביעים על הדמיון בין תחילת הפגנות אלה לתחילת נפילתו של שלטון השאה האיראני, אשר גם הוא נפל בהפגנות שהתחילו כמקומיות על ידי סוחרים וארגוני עובדים מקומיים, אך זו איננה הפעם הראשונה שמשטר האייתולות עומד בפני הפגנות קשות נגד שלטונו, ומעולם לא בחל בשימוש בכוח קטלני ומוחץ כנגד אזרחיו.
איראן
בסיג'
הפגנות באיראן

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

0 תגובות

0 דיונים