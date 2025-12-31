הפעילות המשטרתית בפזורה הבדואית בדרום נמשכת. מאות שוטרים פועלים בימים האחרונים של המחוז הדרומי, המשמר הלאומי ומשמר הגבול ויחידות נוספות.
הפעילות נערכה במהלך היום בכפר תראבין, בתגובה לתג המחיר שביצעו תושבי הכפר בישוב גבעות בר הסמוך, בו הציתו רכבים ויידו אבנים על שוטרים.
במהלך היום, נרשמו 108 דוחות תנועה על ידי סיירת האופנועים, נתפסו שני טרקטורונים ואופנוע שטח אחד, אשר הועברו להליכי חילוט. במהלך הפעילות נעצרו 9 חשודים, ונתפס נשק מאולתר מסוג “עט יורה”, במסגרת פעילות אכיפה ממוקדת בתראבין.
בנוסף הלילה, בפעילות של בלשי תחנת רהט ולוחמי המשמר הלאומי, נעצרו 11 שוהים בלתי חוקיים תושבי ג׳נין ושכם – החשודים הועברו לחקירה. במקביל פעלו הכוחות ואיתרו נשקים גנובים מצה״ל בתוך גן ילדים בעיר.
כוחות המחוז הדרומי ולוחמי המשמר הלאומי של מג״ב ממשיכים לפעול בכפר תראבין בנחישות, בפריסה מבצעית רחבה ובאפס סובלנות כלפי החזקת אמצעי לחימה, אלימות והפרות סדר, במטרה לבסס משילות ולשמור על ביטחון הציבור.
