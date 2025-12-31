לדברי גורמים בסומלילנד, הביקור המתוכנן בישראל נועד להעמקת היחסים המדיניים לאחר ההכרה הישראלית, ויכלול מהלכים לקידום שיתופי פעולה והסכמים רשמיים בין הצדדים, כאשר בירושלים מדגישים כי המגעים עדיין בעיצומם ומועד הביקור טרם סוכם

נשיא סומלילנד, עבד א-רחמן מוחמד עבדאללה, מתכנן ביקור רשמי בישראל בתקופה הקרובה, כך דווח העתונאי רועי קייס הערב (רביעי) על סמך מקורות במדינה ששוחחו עם המערכת.

לפי הגורמים בסומלילנד, במהלך הביקור צפוי הנשיא להצטרף באופן רשמי להסכמי אברהם ולחתום על שורה של הסכמים בילטרליים עם ישראל במגוון תחומים, בהם חקלאות, כרייה ונפט, ביטחון, תשתיות ותיירות.

עוד נמסר כי ייתכן שהביקור הפומבי יתקיים כבר בשבוע השני של חודש ינואר. בעבר ביקר הנשיא בישראל, אולם הביקור התקיים בחשאי. בישראל מאשרים כי מתקיימים מגעים לקראת ביקורו של הנשיא, אך מציינים כי טרם נקבע מועד רשמי.

בסוף השבוע האחרון הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד כמדינה עצמאית. בסרטון שפרסמה לשכת ראש הממשלה נראה נתניהו בשיחת וידאו עם הנשיא, במהלכה חתם על מסמך ההכרה.