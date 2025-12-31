אבישי גרינצייג ממשיך לחשוף פרטים נוספים בפרשת פלדשטיין, והערב, ההוראה של איינהורן לפלדשטיין למחוק את הצ'אט ביניהם

הכתב המשפטי של i24 אבישי גרינצייג, ממשיך לחשוף את התנהלותם של אלי פלדשטיין וישראל איינהורן. הערב (רביעי) הוא חושף התכתבות בה איינהורן הורה לפלדשטיין למחוק את הצ'אט ביניהם, אך פלדשטיין לא עשה זאת.

חשיפת i24NEWS | ״אתה ליד החסיד? תמחק את הצ׳אט״. איינהורן הורה לפלדשטיין להשמיד את ראיות קטארגייט והבילד. לחוקרי המשטרה טען איינהורן שההודעות נמחקו באופן אוטומטי | @avishaigrinzaig pic.twitter.com/QPutPbHMGT — i24NEWS (@i24NEWS_HE) December 31, 2025

בכתבה נטען כי: איינהורן הורה לפלדשטיין בסוף ספטמבר 2024 למחוק את כל ההתכתבות ביניהם. פלדשטיין לא עשה זאת, וכך נשמרו הראיות בפרשות קטארגייט והבילד. כאשר חוקרי המשטרה ביקשו מאיינהורן לראות את ההודעות שלו עם אוריך, טען איינהורן שזה בלתי אפשרי כי כל הצ׳אטים שלו בוואטסאפ נמחקים אוטומטית. זה היה שקר.