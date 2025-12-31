הכתב המשפטי של i24 אבישי גרינצייג, ממשיך לחשוף את התנהלותם של אלי פלדשטיין וישראל איינהורן. הערב (רביעי) הוא חושף התכתבות בה איינהורן הורה לפלדשטיין למחוק את הצ'אט ביניהם, אך פלדשטיין לא עשה זאת.

בכתבה נטען כי: איינהורן הורה לפלדשטיין בסוף ספטמבר 2024 למחוק את כל ההתכתבות ביניהם. פלדשטיין לא עשה זאת, וכך נשמרו הראיות בפרשות קטארגייט והבילד. כאשר חוקרי המשטרה ביקשו מאיינהורן לראות את ההודעות שלו עם אוריך, טען איינהורן שזה בלתי אפשרי כי כל הצ׳אטים שלו בוואטסאפ נמחקים אוטומטית. זה היה שקר.

 