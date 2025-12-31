נתניהו נפגש עם מנהיגים נוצרים בארה״ב על רקע עלייה באנטישמיות בימין, קרא למאבק משותף על התודעה והדגיש את הברית היהודית־נוצרית.

ראש הממשלה נתניהו, ממשיך את ביקורו המדיני בארצות הברית, ומוקדם יותר ישב לשיחה רחבה עם מנהיגים מהקהילה הנוצרית אוונגליסטית בארצות הברית, זאת בעקבות העלייה המשמעותית באנטישמיות בימין האמריקאי, ובקהילות נוצריות ברחבי ארצות הברית.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום:עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ.

ראש הממשלה נתניהו קיים פגישה מיוחדת עם עשרות מנהיגים נוצרים, כחלק מביקורו בארצות הברית. ראש הממשלה שוחח עמם על תופעה מדאיגה המבעבעת בימין ובקהילות נוצריות בארצות הברית, עלייה משמעותית בגילויי האנטישמיות והשנאה כלפי יהודים, בדגש על ידי משפיעני רשת, בעלי השפעה בקהילות המדוברות.

לדברי נתניהו, לאחר מאבק בשבע חזיתות ביטחוניות, ניצבת כעת ישראל מול ״חזית שמינית״, המאבק על הלבבות והמוחות, בעיקר של הדור הצעיר במערב ובמיוחד במחנה השמרני בארה״ב.

״זו אינה רק מלחמתה של ישראל״, אמר, ״זו מלחמה על המסורת היהודית־נוצרית המשותפת שלנו, ועל עתיד הציוויליזציה המערבית״, הדגיש ראש הממשלה נתניהו.

לאורך השנתיים האחרונות, וביתר שאת בחודשים האחרונים, קבוצות קצה בימין האמריקאי ובתנועה השמרנית, החלו ולנטות לשנאת יהודים ואנטישמיות, כתוצאה מדחיפתם של גורמים קיצוניים.

ביניהם אנשים כמו השדרן טאקר קרלסון, שהפך מדמות מרכז בימין לדמות קצה אנטי ישראלית ואנטי יהודית ודמויות נוספות, שטוענות לקשור בין נצרות לבין התנגדות לישראל.

ראש הממשלה הדגיש כי ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון המגינה על הקהילה הנוצרית ומאפשרת לה לשגשג. עוד חשף יוזמה לשיתוף פעולה בינלאומי להקמת מסגרת סיוע לקהילות נוצריות מאוימות ברחבי העולם – באפריקה, במזרח התיכון ובאזורים נוספים.

עוד באותו נושא שגריר ארה"ב מודיע: "פגישת טראמפ-נתניהו, מכה לאנטישמים" 13:20 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

בנוסף, הדגיש ראש הממשלה את הקשר ההיסטורי והאדוק בין הקהילות ״קשה לי לדמיין את הקמתה המחודשת של המדינה היהודית ללא תמיכתם של ציונים נוצרים – בעיקר בארצות הברית״, אמר. נתניהו תיאר שותפות עמוקה ומתמשכת, וציין קשרים אישיים ארוכי שנים עם חלק מהמשתתפים. ״אין לנו ידידים טובים מכם״, הדגיש.

נתניהו סיכם כי המאבק באנטישמיות ובקיצוניות יימשך ביתר שאת בשנה הקרובה, כחלק מרכזי מהאג׳נדה המדינית והערכית של ישראל. את דבריו חתם בברכה למנהיגים הנוצרים: ״מי ייתן וזאת תהיה שנה של שלום, ביטחון ושגשוג – במיוחד לקהילות הנוצרים ברחבי העולם״.