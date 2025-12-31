חבר הכנסת משה ארבל, תוקף הערב את בג"ץ לאחר ההחלטה להוציא צו ביניים המקפיא את העברת הכספים למוסדות החרדיים: "אין שופטים בירושלים"

אפילו לח"כ משה ארבל נמאס משופטי בג"צ. הח"כ החרדי שהיה הקול המתון בממשלה, זועם הערב על החלטת שופטת בית המשפט העליון, יעל וילנר, שהוציאה הערב (רביעי) צו ביניים המקפיא את העברת הכספים למוסדות החרדיים שלא מלמדים ליבה, העברה שאושרה בוועדת הכספים ביום ראשון.

״אין שופטים בירושלים. מיום עמדי על דעתי לא זכורה עתירה של מפלגה שלא זכתה לרוב בהצבעה ותוך יום אחד מבטלת את החלטת הכנסת באמצעות החלטה שיפוטית שתפגע בשכרם של מורים ומורות בישראל.

אני מזמין את מפלגת בג״צ להתאחד עם יש עתיד ולהתמודד לכנסת ה-26 וככל ויעברו את אחוז החסימה ישפיעו מבפנים".