ראש הממשלה נתניהו מפרסם ברכה מיוחדת ליוצאי מדינות חבר העמים, לקראת ציון השנה האזרחית החדשה, שגם מוכר כ"נובי גוד". נתניהו שיבח את התרומה האדירה לביטחון המדינה, וציין לרגל המארוע את מינויו של האלוף רומן גופמן, לתפקיד ראש המוסד.

בברכתו אמר נתניהו: ״אני רוצה לברך את כל יוצאי מדינות חבר העמים בברכת השנה האזרחית החדשה – ‘סנובם גודם’. עברנו שנתיים של מלחמת התקומה עם הישגים אדירים. פעלנו בשבע חזיתות ויכולנו לכל אויבינו – בזכות הגבורה של לוחמינו, שבהם רבים מעולי מדינות חבר העמים״.

לדבריו, ההישגים נזקפים גם לזכות הלכידות החברתית ולקבלת החלטות אמיצות בדרג המדיני. ״הוכחנו שישראל היא מעצמה חזקה״, אמר, והביע תקווה להמשך רוח זו בשנה הקרובה ובשנים הבאות.

נתניהו הדגיש את תרומתם של יוצאי חבר העמים לא רק בזירה הביטחונית, אלא גם באקדמיה, בתעשייה, בהייטק ובשירות הציבורי. ״יש לכם תרומה אדירה לביטחון ישראל – בכל מקום ומקום״, ציין, והוסיף כי גם בלשכתו מורגשת מצוינות זו.

בהתייחס למינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא, אמר נתניהו כי מדובר בביטוי מובהק למצוינות ולהשפעה של העולים מציבור זה על הנהגת המדינה והמערכת הביטחונית. ״זה מבטא את המצוינות שטבועה בכם״, אמר.