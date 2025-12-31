החרדים זועמים על החלטת בג"ץ להוציא צו בעיניים בעתירת יש עתיד נגד הכספים למוסדות החרדים: "בג״ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים"

החרדים תוקפים כעת (רביעי) אתת בית המשפט העליון, לאחר שהאחרון הוציא צו ביניים שמורה לממשלה לא להעביר כספים לחינוך החרדי בעקבות עתירת יש עתיד.

ממפלגת ש"ס נמסר: "בג״ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים. החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים. אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה.

אנו פונים ליהודי העולם להקים קול זעקה נגד ההתעמרות האנטישמית הזו. הציבור החרדי יעמוד איתן כחומה בצורה מול ההחלטות המרושעות הללו".

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני מסר: "בית המשפט הכריז מלחמה על הציבור החרדי ועל המוסדות התורניים. בגץ ביקש תגובה בתוך כמה שעות, דבר שלא מקובל גם בבית המשפט והתקציבים שעברו כחוק, על פי הנוהל המקובל ועל פי האישורים הנדרשים – נפסלו באבחת חרב תוך חצי יממה.

הרשעות של השופטים לפגוע בלחמם של עובדי ההוראה והפגיעה במערכת כולה לא תסולח להם, וגם העותרים הרשעים לא ינוכו. מתברר שאין דמוקרטיה במדינת ישראל והשופטים מקבלים החלטה לפי ראות עיניהם ולפי השקפת עולמם ואין קשר לנושאים עצמם או להחלטות המקצועיות שהתקבלו בממשלה ובכנסת. נעשה הכל על מנת להחזיר את המצב לקדמותו".