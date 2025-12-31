הפצצה של פבריציו רומאנו בערב השנה החדשה: הישראלי נפרד מויאריאל בצעד מפתיע ועובר מיידית לאחת הליגות הקשות בעולם. כל הפרטים על הדיל שנרקם מתחת לרדאר

הליגיונר הישראלי וכוכב נבחרת ישראל מנור סולומון צפוי לעזוב את ויאריאל ולהצטרף ל־פיורנטינה, לאחר שהצדדים הגיעו להסכם בעל פה על מעברו.כך פרסם היום (רביעי) העיתונאי האיטלקי פבריציו רומאנו ברשת X

על פי הדיווח, עסקת ההשאלה הנוכחית של סולומון לויאריאל תופסק, והוא יעבור לפיורנטינה מטעם טוטנהאם, אליה הוא שייך. העסקה סוכמה היום בין כל הגורמים המעורבים.

עוד באותו נושא אבל בספורט הישראלי: כדורגלן העבר שרגא בר הלך לעולמו בגיל 77 11:51 | שמחה רז 0 0 😀 👏

בציוצו כתב רומאנו: "פיורנטינה הגיעה להסכם בעל פה על החתמתו של מנור סולומון, הנה אנחנו מתחילים הקיצוני צפוי לעזוב את ויאריאל, כאשר מעבר ההשאלה יופסק ויעבור לפיורנטינה מטוטנהאם. העסקה סוכמה היום".

אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, סולומון צפוי לפתוח פרק חדש בקריירה בליגה האיטלקית כבר בתקופה הקרובה.