עימות נוסף התרחב היום בין עמית סגל לרביב דרוקר, בעניין פרשת יצחק עמית: "בכל מקום שמשלב התבזות – תוכלו למצוא את רביב דרוקר"

פרשן חדשות 12 עמית סגל, לועג לרביב דרוקר, לאחר שהאחרון דיברו נגדו בעניין פרשת יצחק עמית והטענה כי הוא פעל בניגוד עניינים.

דרוקר אמר בחדשות 13: "אין לי שום טענות ליריב לוין, עמית סגל ושאר המשתתפים בקמפיין השקרי והמכוער נגד יצחק עמית, זו השליחות שהם לקחו על עצמם, למנוע את מינויו של עמית בכל דרך".

בתגובה ענה לו סגל: ""קשקוש", "שקרי", "סיפור לא קיים". כרגיל במקומותינו, בכל מקום שמשלב התבזות בתחזיות שווא עם דוברות בהתנדבות לאנשי שלומנו, תמיד תוכלו למצוא את רביב דרוקר".