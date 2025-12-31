ערב יורד על המחאות באיראן, עימותים אלימים עם כוחות המשטר, הצתות ברחובות ודיווחים על הרוגים מירי

הערב יורד על יומה הרביעי של המחאה הגוברת באיראן, במדינה מדווחים על החמרה בהתנגשויות בין מפגינים ובין כוחות המשטר. המחאה ממשיכה להתפשט, גורמי אופוזיציה מדווחים על הרוגים כתוצאה מירי, והצתות שמבוצעות על ידי מפגינים.

על פי דיווחים ברשתות החברתיות ובערוצי אופוזיציה, הפגנות אלימות יחסית נרשמו במספר ערים מרכזיות, בהן טהראן, שיראז, איספהאן ותבריז. מפגינים הציתו פחי אשפה, צמיגים ומבני ממשל מקומיים, חסמו צירים ראשיים וקראו קריאות נגד ההנהגה.

במקביל, תועדו כוחות ביטחון כשהם משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות – לרבות ירי חי, כדורי גומי וגז מדמיע.

גורמי אופוזיציה טוענים כי לפחות כמה מפגינים נהרגו מירי במהלך היממה האחרונה, ועשרות נוספים נפצעו. המשטר טרם פרסם נתונים רשמיים על מספר ההרוגים, אך אישר כי “הפרות סדר אלימות” התרחשו וכי כוחות הביטחון פועלים להשבת הסדר.

כוחות משמרות המהפכה והבאסיג׳ תגברו נוכחות באזורים רגישים, והמשטר הטיל מגבלות תנועה נקודתיות ואף שיבושי אינטרנט בחלק מהמחוזות.