ראש מיזם 929 – תנ"ך לעם, הרב בני לאו , הודיע הערב על פרישה מתפקידו אחרי 12 שנה. הרב לאו פתח את הודעתו בציטוט, וכתב: "בסוף המסע אינני מרגיש מנצח, אלא יותר אסיר תודה, כאילו שהדרך עברה בתוכי ולא אני בתוכה".

לאחר מכן כתב: "זהו, הגיעה שעת פרידה ממיזם 929. 12 שנה היה המרכז לטכנולוגיה חינוכית בתל אביב בית הגידול של המיזם היקר הזה שיצר את דופק החיים התנ"כי לאלפי ישראלים".

"אין ספור חוויות חיים נצרבו בי במהלך המסע. זכיתי לפעול עם צוות נדיר של שחקני נשמה שהיו שותפים מלאים ולא נתנו לארס לפגוע בזוהר החלום. את הפרידה עשינו היום במעגל אינטימי. כאן, במרחב הגדול הזה, אני רק מביע את התודה על הטוב הזה ומלא בתפילה לקראת הפרק הבא שיבוא עליי במהרה לטובה. אמן על המשך מסע חיים לפגוש אנשים טובים ולהשתדל ביחד לנטוע שמים".