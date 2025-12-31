שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר הוציא צו ביניים העוצר את העברת הכספים למוסדות החרדיים שהתקבלה בוועדת הכספים, עד לדיון בנושא בעוד כשבוע

בג"צ ממשיך לבטל החלטות של הממשלה והכנסת. הערב הוציאה שופטת בית המשפט העליון, יעל וילנר, צו ביניים המקפיא את העברת הכספים למוסדות החרדיים שלא מלמדים ליבה, העברה שאושרה בוועדת הכספים ביום ראשון.

"לאחר שעיינתי בבקשה למתן צו ביניים, בתגובות ובתשובת העותרים, ניתן בזאת צו ביניים שלפיו לא יבוצעו העברות כספיות מכוח החלטת ועדת הכספים מיום

25.12.2025 , הנדונות בעתירה, וזאת עד להחלטה אחרת. העתירה תועבר לדיון בפני הרכב, לא יאוחר מיום 8.1.2026".

יו״ר ועדת הכספים, ח״כ חנוך מילביצקי הגיב על ההחלטה: "״לא מפתיע שבת טיפוחיו של השופט עמית מקפיאה כספים שהועברו כדין למוסדות חרדים. בג״ץ חומס לעצמו עוד ועוד סמכויות. לצערי הרב, בינתיים, הוא משחק מול מגרש ריק. זה לא ייפסק עד שלא נחליט שאנחנו מתקוממים נגד העריצות המשפטית הזו. אנחנו כבר באיחור גדול.״

עוד באותו נושא בג"ץ הורה למבקר המדינה להפסיק לחקור את אירועי ה-7 באוקטובר 10:15 | חדשות סרוגים 16 2 😢

כפי שפרסמנו בסרוגים, חברי כנסת מסיעת יש עתיד עתרו נגד ההחלטה של ועדת הכספים להעברת התקציבים, שלטענת העותרים בוצעו בניגוד לדין. במסגרת העתירה הם ביקשו מבית המשפט להוציא צו ביניים שימנע את העברת הכספים בסך כמיליארד שקלים עד לדיון בנושא.

למרות שההחלטה התקבלה ברוב קולות בוועדת הכספים של הכנסת, בג"צ שוב מתערב ומוציא צו שמקפיא את העברת הכספים עד לדיון בנושא.

נציין כי בשבוע האחרון הוציא בג"צ צו ביניים שעוצר את החלטת הממשלה לסגירת גלי צה"ל, צו המורה למבקר המדינה להפסיק את חקירת ה-7.10, הוא אישר ברוב קולות את מינוי דוד זיני, אבל הנשיא יצחק עמית הפר את ההסכמה שהתקבלה ודרש בדעת מיעוט כי ההחלטה תחזור לוועדת המינויים.