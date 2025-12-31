"כשזה הגיע לשמואל – הוא פשוט נרתם. בלי היסוסים. אמר לי: תגיד מה צריך. גם כשאמרתי לו שמדובר בסכומים גדולים מאוד, הוא לא עצר. הוא רצה לראות תוצאה, לדעת שיש ציוד שמוכן ליום פקודה. זה מעורר השראה".

חלק מהמכשור משמש כבר כעת גם בשגרה. "כשיש אירוע לבבי, אנחנו מגיעים עם מכשירי הניטור, והרופא ביישוב מקבל החלטות טיפול בזמן אמת. אבל יש ציוד שנועד בדיוק לרגעים הקשים באמת – כשיש אירוע חירום רחב. לדעת שהוא שם, מוכן – זה משנה הכול", מספר חלא.

הסיוע למרכז החירום בעמנואל הוא חלק מפעילות רחבה ומתמשכת של קרן "עם ישראל חי". הקרן פועלת מזה שנים לחיזוק הערבות ההדדית בישראל, ומסייעת בין היתר לנוער בסיכון, חיילים משוחררים, אלמנות ויתומים, חקלאים, מרכזים רפואיים, יחידת הכלבנים לישראל, נטיעת עצי פרי וחיזוק ההתיישבות והזהות היהודית בארץ ובתפוצות.

כנסו להגרלת הקרן על דירה חדשה בירושלים >>

"יישובים אחרים באו אלינו ולא האמינו", מספר חלא. "לא האמינו שיש לנו כאן ציוד כזה, ושיש מי שמלווה אותנו יד ביד. עד היום שמואל אומר לי: מה שצריך – תתקשר. גם עוד חודש, גם עוד שנה. זכינו".

הפעילות החשובה הזו מתאפשרת, בין היתר, בזכות ההגרלה השנתית של קרן "עם ישראל חי". כרטיס להשתתפות בהגרלה על דירת יוקרה בלב ירושלים, בשווי 1.2 מיליון דולר, עולה 660 שקלים, וניתן לפרוס את הסכום לעשרה תשלומים נוחים של 66 שקלים. בימים אלו מתקיים מבצע מיוחד במסגרתו רוכשים כרטיס אחד ומקבלים כרטיס נוסף במתנה. בנוסף, השנה מתקיימות שלוש הגרלות בונוס על סך 15,000 דולר כל אחת. לאחרונה התקיימה הגרלת הבונוס השנייה, ובה זכה מתייס חריט ואן דייק מהאי בוניירה שבקריביים ההולנדיים הגרלת הבונוס השלישית צפויה להתקיים בקרוב, וכל רכישת כרטיס מכניסה אוטומטית גם אליה.

כנסו להגרלה על הדירה וגם תתמכו בפעילות הקרן >>

אז בואו להיות שותפים בהצלת חיים ובחיזוק הביטחון הרפואי ביישובי יהודה ושומרון. רכישת כרטיס להגרלה היא לא רק הזדמנות לזכות בדירת חלומות בירושלים – אלא גם דרך ישירה לסייע למרכזי חירום רפואיים, לצייד יישובים בציוד מציל חיים ולהיות חלק מערבות הדדית אמיתית. רכשו עכשיו כרטיס, סייעו למי שזקוק לכך באמת – ואולי גם תזכו בפרס הגדול.