כך מתחזקים היישובים לקראת שעת חירום בעזרת הסיוע של 'עם ישראל חי'
עודכן לאחרונה 31.12.2025 / 18:19
לאחר אירועי השבעה באוקטובר, יישובים רבים ביהודה ושומרון הבינו כי האחריות לביטחון הרפואי בשעת חירום מתחילה בבית. ביישוב עמנואל הוקם לאחרונה מרכז חירום רפואי מתקדם, המצויד במכשור מציל חיים – ביוזמה מקומית ובסיוע משמעותי של קרן "עם ישראל חי", שנרתמה לפרויקט ותרמה ציוד רפואי ייעודי בשווי מאות אלפי שקלים.
המרכז שהוקם בעמנואל נועד לשמש כמיון קידמי לשעת חירום – כזה שמאפשר לתת מענה רפואי מיידי לאירועים מורכבים, עוד לפני הגעת כוחות חוץ. מדובר בציוד המקביל לרמת ניידות טיפול נמרץ: מכשירי החייאה מתקדמים, מנשמים, מכשירי עיסויים אוטומטיים, מערכות ניטור לב ונשימה ומכשור רפואי נוסף, שנועד לתת מענה קריטי בדקות הראשונות – הדקות שמכריעות בין חיים למוות.
אביתר חלא, מתנדב רפואה ביישוב, מתאר את המשמעות:
"זה ממש מיון לשעת חירום. מקום שבו אנחנו יכולים לעשות הכול – מהניטור הראשוני ועד החייאה מלאה. מדובר במכשירים מצילי חיים, שהעלות שלהם עצומה. כשהגענו לשלב הזה, הבנו שבלי סיוע חיצוני זה פשוט לא יקרה".
