מזג אוויר בימים הקרובים יביא עמו מערכת חורפית משמעותית. יירדו גשמים עזים בכל הארץ מלווים בסופות רעמים וברד. חשש כבד שטפונות והצפות בנחלי המזרח.
יום חמישי: גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות, ירד בצפון הארץ ובמרכזה. ינשבו רוחות ערות. קיים חשש להצפות במרכז הארץ. תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים הגשם יתפשט בהדרגה לצפון ומערב הנגב, ובמהלך הערב והלילה קיים צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, צפון ומערב הנגב.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר במרכז הארץ ובנגב. במהלך היום, הגשמים יתמעטו. צפויה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה.
יום שבת: לרוב בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
יום ראשון: בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים