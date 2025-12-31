במהלך פעילות מבצעית של כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית במרחב בית חאנון, אותר משגר רקטות טעון ובו חמש רקטות מוכנות לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל

כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית ממשיכים בימים האחרונים בפעילות להשמדת תשתיות טרור במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. בצה"ל מסרו כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הפסקת האש, וכי ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על ביטחון אזרחי ישראל.

במהלך פעילות לאיתור אמצעי לחימה במרחב בית חאנון, איתרו הכוחות משגר רקטות טעון ובו חמש רקטות שהיו מוכנות לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל.

עוד באותו נושא דיווח ערבי: זהו מחליפו של יחיא סינוואר 17:21 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

על פי ההערכות בשטח, מדובר במשגר ישן שלא היה בשימוש מבצעי בתקופה האחרונה. הכוחות הפועלים באזור השלימו את בידוד הזירה ומבצעים בדיקות נוספות לשלילת סיכון מיידי. בהתאם להחלטה המבצעית, המשגר יושמד בשעות הקרובות על ידי הכוחות בשטח, כחלק מהמשך הפעילות להסרת איומים ושמירה על הביטחון במרחב.