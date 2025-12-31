השר ניר ברקת תובע את חדשות 12 על הפרסום נגדו: "אני אפרק את השקרים שלהם אחד לאחד וכל שקל שאקבל בתביעה אתרום לטובת שיקום פצועי צה"ל"

השר ניר ברקת מגיש תביעת ענק נגד חדשות 12. במהלך ראיון היום (רביעי) ברדיו גלי ישראל, הוא מאשים: "דיבה 12 זה פשוט לא עיתונות. אני מניח שזה בגלל שהם בהיסטריה מהקריסה ברייטינג ולכן הם מנהלים קמפיין שקרי מולי ומול חבריי בימין.

השיא היה בכתבה במוצאי שבת – קמפיין שקרי של 22 דקות על הראש שלי. כבר תבעתי אותם לפני ארבעה חודשים על 2.8 מיליון שקלים, תביעה שהם כמובן הסתירו בכתבה נגדי. אני אפרק את השקרים שלהם אחד לאחד וכל שקל שאקבל בתביעה אתרום לטובת שיקום פצועי צה"ל".

עוד הוא סיפר על הקרן המשפטית בסך 2 מיליון שקלים שהקים: "זו בדיוק אותה שיטה בה הם מנסים להשתיק חברים מהימין על ידי תביעות. אני אסייע סיוע משפטי למי שנתבע על ידם, ואסייע גם למי שטוען שהם עשו עוול ורוצה לתבוע אותם. אני לא רוצה שאף אחד יפחד מהם יותר".