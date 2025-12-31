שר הביטחון ישראל כ״ץ מזהיר מאפשרות מתקפה ג׳יהאדיסטית בסגנון 7 באוקטובר ביהודה ושומרון, ומורה לצה״ל להיערך להגנת יישובים וקו התפר

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיעה לביקור באוגדת איו"ש, ושיגר למפקדים אזהרה חמורה, חריפה, ומפתיעה. השר כ"ץ הורה לאוגדה: "להיערך למתן מענה לתקיפה אפשרית, בסגנון ה-7 באוקטובר".

השר כ"ץ הזהיר את הנוכחים מפני "מתקפה ג'יהאדיסטית" בסגנון השביעי לאוקטובר, כנגד יישובי קו התפר וגזרת יהודה ושומרון. השר אף דרש מהמפקדים לשמור על מוכנות לתרחישים דומים.

במהלך הביקור בגזרת יהודה ושומרון, השתתפו סגן הרמטכ״ל אלוף תמיר ידעי, מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת איו״ש תא״ל קובי הלר, מפקד מג״ב איו״ש ומפקדים נוספים. השר קיבל סקירה ביטחונית מקיפה ושיבח את פעילות צה"ל, מג״ב וכוחות הביטחון, שלדבריו הביאה לירידה חדה בטרור ולשיפור המצב בשטח.

כ״ץ התריע מפני אפשרות של חדירות ליישובים, פשיטות מאורגנות ופגיעה באזרחים ובכוחות הביטחון, והנחה לשמר רמת מוכנות גבוהה, לקצר זמני תגובה ולחזק שכבות הגנה מודיעיניות ומבצעיות – בדגש על קו התפר.

שר הביטחון הדגיש כי הפעילות במחנות הטרור בג׳נין, טולכרם ונור א־שמס – הכוללת פינוי תושבים, סיכול תשתיות והישארות כוחות צה״ל בשטח – הוכיחה את עצמה והובילה, לדבריו, לירידה של למעלה מ־80% בהיקף הטרור. הוא קרא לבחון הרחבה של המודל למחנות נוספים ולפעול בנחישות ובאופן מתמשך.

כ״ץ הבהיר כי כפי שצה״ל פועל בזירות אחרות – כך גם ביהודה ושומרון: נוכחות מתמשכת שתשמש חיץ בין האוכלוסייה לגורמי הטרור, למניעת התעצמות ולסיכול פיגועים. בנוסף הורה לקדם במהירות את התוכנית להעתקת מחנות צה״ל לצפון השומרון, והגדיר זאת כמהלך בעל חשיבות ביטחונית והתיישבותית.