חבר הכנסת משה סעדה, התייחס היום (רביעי) לחשיפה במשפט נתניהו בתיק 1000, על כך שחלק מחומרי החקירה הוסתרו מידי היועמ"ש מנדלבליט.
בדבריו הוא כתב: "אנו נחשפים בעדות נוספת, לכך שהפרקליטות הנחתה את השוטרים לבצע עבירות פליליות בתיקי ראש הממשלה נתניהו. השוטרת מיכל עילם, העידה כי בוצעו האזנות סתר ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה, וכן כי עצם קיומן של ההאזנות ותוצריהן הוסתרו מן ההגנה.
התנהלות פלילית זו מצטרפת לעדות שלי בזמן אמת בה טענתי שמדובר בעבריינים בשירות החוק, ולעדותו של צחי חבקין שהוסיף לכך ראיות מתוקף תפקידו כראש צוות החקירה בתיקי ראש הממשלה. עדויות אלה מחייבות עצירה מיידית של התיק ופתיחה בחקירה נגד שלושת העבריינים בשירות החוק, אלשיך ושי ניצן ומנדלבליט".
