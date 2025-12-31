חבר הכנסת משה סעדה, התייחס לעדות שנחשפה היום במשפט נתניהו בנוגע לחומרי חקירה שהוסתרה מהיועמ"ש, וקורא לפתוח בחקירה

‏חבר הכנסת משה סעדה, התייחס היום (רביעי) לחשיפה במשפט נתניהו בתיק 1000, על כך שחלק מחומרי החקירה הוסתרו מידי היועמ"ש מנדלבליט.

בדבריו הוא כתב: "אנו נחשפים בעדות נוספת, לכך שהפרקליטות הנחתה את השוטרים לבצע עבירות פליליות בתיקי ראש הממשלה נתניהו. ‏השוטרת מיכל עילם, העידה כי בוצעו האזנות סתר ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה, וכן כי עצם קיומן של ההאזנות ותוצריהן הוסתרו מן ההגנה.

‏התנהלות פלילית זו מצטרפת לעדות שלי בזמן אמת בה טענתי שמדובר בעבריינים בשירות החוק, ולעדותו של צחי חבקין שהוסיף לכך ראיות מתוקף תפקידו כראש צוות החקירה בתיקי ראש הממשלה. ‏עדויות אלה מחייבות עצירה מיידית של התיק ופתיחה בחקירה נגד שלושת העבריינים בשירות החוק, אלשיך ושי ניצן ומנדלבליט".