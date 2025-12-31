צבא סין פתח בתרגיל ענק סביב טאיוואן, כולל כיתור ימי ואווירי. בטאיפיי ובמערב מזהירים מהסלמה מסוכנת, פגיעה בסחר העולמי ואפשרות ממשית לעימות צבאי

באירוע שדורך את כלל המערכת הגלובלית, צבא סין כיתר את המים הכלכליים של טאיוואן, והחל בתרגיל צבאי סביב האי, הגדול ביותר מזה 20 שנה. התרגיל הסיני מדמה תרחישי פלישה ימית לאי, תקיפות אוויריות, קרבות ימיים ולחימת צוללות, ומשתתפים בו אלפי חיילים, מאות מטוסים ועשרות כלי שיט.

על פי גורמי ביטחון אזוריים, התרגיל מנוהל על ידי צבא השחרור העממי של סין (PLA) ומתפרס על פני מספר זירות במקביל: הים הסיני המזרחי, מצרי טאיוואן והמרחב האווירי סביב האי. בין היתר נצפו משחתות, פריגטות, ספינות נחיתה, מטוסי קרב מתקדמים וכלי טיס בלתי מאוישים – חלקם חודרים לאזורי הזיהוי האווירי של טאיוואן בתדירות חריגה.

בבייג׳ינג מגדירים את המהלך כ“תרגיל שגרתי”, אך בעולם רואים בכך הכנה ברורה ומסר פוליטי ישיר לעולם, על הכוונה הסינית לכבוש את טאיוואן בשנים הקרובות.

בטאיפיי מגדירים את המצב כ“חמור ומסוכן”. משרד ההגנה הטאיוואני העלה את רמת הכוננות, פרס מערכות הגנה אווירית, והחל בניטור רציף של התנועות הסיניות.

התגובה הבינלאומית לא איחרה לבוא. ארצות הברית ובעלות בריתה באזור, בהן יפן ואוסטרליה, הביעו דאגה עמוקה וקראו להרגעה מיידית. בוושינגטון הדגישו את מחויבותם לחופש השיט וליציבות במצרי טאיוואן.

הנשיא טראמפ עצמו לא הביע דאגה מיוחדת, וכאשר נשאל לגבי התרגיל והכוונות של סין, הגיב כי: "הם עושים שם תרגילים 20 שנה, יש לי קשר טוב עם שי (נשיא סין) הוא לא יעשה את זה".