משרד הבריאות מזהיר: תרופות מזויפות מסוג אייליה 2 מ״ג, המיועדות להזרקה תוך־עינית, הופצו והגיעו לבתי מרקחת, יש לדווח עליהן במיידית

בעקבות מידע שהתקבל במשרד הבריאות ובקרות שבוצעו על ידי האגף לאכיפה ולפיקוח, בשיתוף אגף הרוקחות וכן הרוקחות המחוזיות מרכז וחיפה, נמצאו תרופות מזויפות מסוג אייליה 2 מ״ג (EYLEA 2 MG). מבדיקה שערך המשרד נמצא כי התרופות המזויפות הופצו על ידי בתי מסחר בחיפה ובכפר ברא והגיעו למספר בתי מרקחת.

אייליה היא תרופת מרשם המיועדת להזרקה תוך־עינית במצבים שונים של מחלות רשתית, מכילה את החומר הפעיל אפליברספט (Aflibercept) ונחשבת לטיפול יעיל לעצירת הידרדרות הראייה ואף לשיפורה. התרופה ניתנת על ידי רופאי עיניים, רשומה ומשווקת בישראל על ידי חברת באייר ישראל בע״מ.

משרד הבריאות מבקש ממי שנמצאות ברשותו אריזות עליהן מסומנת האצווה KTOT4V4, תאריך תפוגה מודפס בצורה שגויה 0.9.2026 וכן אריזות שאינן כוללות את המדבקה הייעודית לצוות הרפואי עם מספר אצווה ותוקף, להימנע משימוש בהן ולדווח למשרד הבריאות באמצעות כתובת המייל modiin@moh.gov.il. בנוסף, רופאים מתבקשים לשקול בדיקה ברשומות לתיעוד תופעות חריגות הקשורות לאצוות אלו ולדווח למשרד הבריאות.

מדובר בתרופות מזויפות, ויש להימנע מהשימוש בהן, שכן איכותן, בטיחותן ויעילותן לא נבדקו על ידי משרד הבריאות.

משרד הבריאות ממשיך בבדיקת הנושא, והתכשירים שנמצאו הועברו לבדיקות מעבדה.

מצורפות תמונות המפרטות את האצוות המזויפות ואת ההבדלים בין האריזה המאושרת לבין האריזה החשודה כמזויפת.

דוברות משרד הבריאות