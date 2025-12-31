פרופ' משה כהן-אליה התייחס היום בטורו בערוץ 14 לפרשת הפצ"רית, וטען: "מפכ"ל המשטרה מפחד שייפתחו לו תיק אם הוא יזמין את היועמ"שית למתן עדות בתיק הפצ"רית"

פרופ' משה כהן-אליה, התייחס היום (רביעי) לסיום חקירת הפצ"רית בפרשת שדה תימן. בטורו שכתב בערוץ 14 הוא טוען, כי המפכ"ל מפחד לחקור את היועמ"שית בפרשה.

"דני לוי, מפכ"ל המשטרה, מפחד. הוא מקבל, להערכתי, איתותים חוזרים ונשנים מהפרקליטות שייפתחו לו תיק אם הוא יזמין את היועמ"שית למתן עדות בתיק הפצ"רית. בפברואר הוא כבר קיבל איתות מקדים עוד לפני שהפרשה התפוצצה, בתחקיר של קשת 12, שלפיו שהוא שדרג את הווילה שלו ובנה חומה ובריכה פרטית ללא אישור.

לפני שבוע פרסם בטאון הפלג הרדיקלי של ההגמוניה הישנה "הארץ" "תחקיר" שממנו עולה שסגן המפכ"ל המיועד ניסה להשכיר את המרתף בביתו בניגוד לחוק, עוד בטרם קיבל היתר לפיצול ביתו".

עוד הוא כתב: "אנחנו חיים בעידן שבו כל המסכות הוסרו. נחשפה לעין כל השיטה שבה פרקליטות המדינה, יחד עם התקשורת ההגמונית, פעלה בעשורים האחרונים: פתיחת תיקים פליליים לכל מי שמסכן את מעמדה, והדהוד "החקירות" האלה בתקשורת ההגמונית, הארץ, קשת 12, ידיעות אחרונות.

תיאוריית "האליטות כמאפיה" מציגה אליטות מקצועיות כקבוצות סגורות הפועלות בדפוסים דמויי מאפיה: נאמנות פנימית, הגנה הדדית, שליטה במוקדי כוח והענשת מי שמערער על הסדר הקיים, תוך שימוש בכללים פורמליים כדי להסוות אינטרסים קבוצתיים. לפי גישה זו, האליטות פועלות בעיקר לשימור כוחן וחסינותן, גם במחיר פגיעה בעקרונות דמוקרטיים של שקיפות ואחריותיות".