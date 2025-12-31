המקורות מדווחים על מאבקי כוח פנימיים בחמאס בעזה, מינויי מקורבים ללא בחירות רשמיות ומתיחות מול הנהגת הארגון בחו״ל, במקביל לניסיון של הזרוע הצבאית לשמור על יציבות ופיקוד סדור

מקורות בחמאס מסרו היום (רביעי) לעיתון הסעודי א-שרק אל-אווסט כי המחבל המשוחרר עלי אל-עאמודי, חבר הלשכה המדינית של הארגון, הפך למי שמנהל בפועל את עבודת הלשכה המדינית של חמאס ברצועת עזה. זאת לאחר שהוטל עליו, יחד עם כמה מקורבים ליחיא סינוואר, לנהל את ענייני הארגון ברצועה, כאשר רובם פועלים מאזור ח’אן יונס.

לפי הדיווח, אל-עאמודי, ששוחרר במסגרת עסקת שליט בשנת 2011, נחשב לדמות מרכזית ובעלת השפעה בניהול הרצועה. המקורות ציינו כי הוא נמנה עם האנשים הקרובים ביותר לסינוואר, הן מתקופת מאסרם בבתי הכלא בישראל והן לאחר שחרורם, וליווה אותו לאורך השנים בפגישות ובאירועים שונים.

עוד נמסר כי בתוך רצועת עזה לא התקיימו בחירות רשמיות ללשכה המדינית, וכי ההליך בוצע באמצעות מינויים, הסכמות פנימיות והתייעצויות. חלק מהמקורות טענו כי המהלך נעשה תוך עקיפת התקנון הפנימי של חמאס, בעוד אחרים אמרו כי מטרתו הייתה לסתום פרצות ארגוניות. לדבריהם, מרבית הממונים הם מקורביו של סינוואר, בהם תאופיק אבו נעים וצלאח אבו שרח’.

על פי המקורות, אל-עאמודי מוביל שינויים נרחבים במבנה הארגון ברצועה. במסגרת זו הודחו חלק מהמנהיגים המקומיים, בעיקר ראשי גופים מנהליים אזוריים שנפצעו בתקיפות ישראליות, ומונו להם מחליפים. בנוסף, ננקטו צעדים נגד גורמים שלטענת ההנהגה נטשו חלק מאחריותם במהלך המלחמה. במקביל נמשך חיפוש אחר מועמדים להחלפת מפקדים ובכירים שחוסלו, הודחו או הועברו לתפקידים אחרים.

הצעדים הללו, כך נטען, עוררו זעם בקרב הנהגות מקומיות של חמאס ברצועת עזה וכן בקרב הנהגת הארגון בחו״ל. לפי הדיווח, חברי הלשכה המדינית מחוץ לרצועה העבירו מסר להנהגות המקומיות שלפיו המתרחש אינו מקובל ומנוגד לתקנון הפנימי, וקראו להמתין לבחירת ראש התנועה בימים הקרובים, ורק לאחר מכן להגיע להסכמות זמניות עד לקיום בחירות כלליות בעוד כשנה.

עוד ציינו המקורות כי בדרג המדיני של חמאס בעזה שורר מצב המוגדר ככאוס, זאת במקביל ליציבות יחסית בזרוע הצבאית של הארגון. לדבריהם, עז א-דין אל-חדאד, הרמטכ״ל החדש של חמאס, מקיים סדרת פגישות וישיבות ומקבל החלטות על מינוי מפקדים חלופיים לאלו שחוסלו במהלך המלחמה. בנוסף, הוא פועל לגישור על פערים ומחלוקות במישור המדיני, באמצעות קשר רציף עם גורמים שונים, במטרה לשמור על יציבות כוללת.

לפי הדיווח, אל-חדאד עוסק באיוש תפקידי פיקוד בכירים, בהם מפקדי חטיבות אזוריות, תוך השארת חלק מהמפקדים הזמניים בתפקידם. זאת לאחר שבמהלך הלחימה חוסלו מרבית מפקדי החטיבות ברצועת עזה, בצפון, במרכז, בח’אן יונס וברפיח, למעט חטיבת העיר עזה, שעליה פיקד אל-חדאד עצמו. מחליפו בתפקיד מפקד החטיבה הוא מוהנד רג’ב.