יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רומטן, הגיב כעת (רביעי) לקביעת נציב תלונות הציבור על השופטים, כי הנשיא יצחק עמית פעל בניגוד עניינים.

בדבריו הוא כתב: "‏זהו יום עצוב לבית המשפט העליון ולמדינת ישראל. ‏איך תתקבל הכרעה של עמית בתיק פלילי על ניגוד עניינים? ‏איך תתקבל קביעה שלו על שר שמנוע מלקבל החלטה?

‏הגיע הזמן ששופטי בג"ץ יגידו לעמית "טול קורה מבין עינינו!" ‏ הישארותו בתפקיד מטילה צל על בית המשפט ומביישת את עברו המפואר".