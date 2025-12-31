לאחר שנציב תלונות הציבור על השופטים קבע כי הנשיא יצחק עמית פעל בניגוד עניינים – יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן מגיב לכך

יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רומטן, הגיב כעת (רביעי) לקביעת נציב תלונות הציבור על השופטים, כי הנשיא יצחק עמית פעל בניגוד עניינים.

בדבריו הוא כתב: "‏זהו יום עצוב לבית המשפט העליון ולמדינת ישראל. ‏איך תתקבל הכרעה של עמית בתיק פלילי על ניגוד עניינים? ‏איך תתקבל קביעה שלו על שר שמנוע מלקבל החלטה?

‏הגיע הזמן ששופטי בג"ץ יגידו לעמית "טול קורה מבין עינינו!" ‏ הישארותו בתפקיד מטילה צל על בית המשפט ומביישת את עברו המפואר".