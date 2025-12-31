בהתאם להנחיית הדרג המדיני ולדין החל באזור, מועצת התכנון העליונה של המנהל האזרחי אישרה את משיכת סמכויות התכנון במתחם מערת המכפלה מידי עיריית חברון, לצורך קידום והוצאת היתר בנייה לפרויקט קירוי המערה

עם השלמת משיכת הסמכויות, אישרה הוועדה את התכנית לביצוע קירוי המתחם. במנהל האזרחי ציינו כי בשנים האחרונות בוצעו פניות חוזרות לעיריית חברון ולווקף המוסלמי במטרה לקדם את הפרויקט, אך אלו נדחו. בעקבות הסירוב המתמשך, הוחלט להעביר את סמכויות התכנון לידי המנהל האזרחי.

עוד הודגש כי המהלך נועד לאפשר את קידום הפרויקט בלבד, שומר על הסטטוס קוו במתחם ואינו משנה את סידורי התפילה או את חלוקת הזמנים והמרחבים במערת המכפלה.