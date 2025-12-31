יו"ר מפלגת נעם אבי מעוז טוען בראיון באולפן סרוגים כי המחאה נגד הממשלה התחילה בגללו נותן לממשלה ציון נכשל בנושא דת ומדינה וחושף את היעד הבא שלו: משרד החינוך. צפו

יו"ר מפלגת נעם ח"כ אבי מעוז התארח בראיון אחד על אחד בתוכנית "כיפת ברזל" עם נתנאל איזק ותקף את התנהלות הממשלה שלטענתו קיבלה ציון נכשל במלחמה בפרוגרס".

"כולם שואלים אותי אם אני באופוזיציה או בקואליציה, ואני אומר – אני באופוזיציה מימין לממשלה. אני באופוזיציה מהצד היהודי של המפה", כך מצהיר חבר הכנסת אבי מעוז (נעם) בראיון באולפן סרוגים בתוכנית 'כיפת ברזל' עם נתנאל איזק. מעוז, שפרש מתפקידו כסגן שר אך נותר חלק מהגוש, פורס את משנתו בסוגיות הבוערות: מחוק הגיוס והריבונות ועד לציון שהוא מעניק לממשלה במלאת לה שלוש שנים.

"המחאה התחילה בכלל בגלל תוכנית גפ"ן"

בראשית הריאיון, מתייחס מעוז למחאות שהרעידו את המדינה בשנה שעברה וטוען כי בניגוד לדעה הרווחת, הטריגר לא היה הרפורמה המשפטית אלא המינוי שלו והטיפול בתוכניות החיצוניות במשרד החינוך (מערכת גפ"ן – גמישות פדגוגית ניהולית). "היום מסתבר שכל הזעקה הזאת הייתה הזעקה הראשונה שעליה נזעקו כל השמאל הקפלניסטי… במטרה אחת להפיל את הממשלה", טוען מעוז.

לדבריו, מטרתו הייתה ליצור שקיפות להורים ולא להנדס תודעה: "רציתי להקים מערכת שקיפות… ההורה חוזר עייף בערב הביתה, אין לו ראש לדעת מה מלמדים את הילדים… יוכל להקליד במקלדת ושתי דקות והוא יודע אלו תכנים הילד שלו לומד מחר. נבהלו ממערכת השקיפות, לא נתנו לי להקים אותה".

"הצבא שבוי בקונספציה של כור היתוך"

בסוגיית חוק הגיוס, מעוז מציג עמדה מורכבת. כמי שמגיע מהציבור החרד"לי ומדגיש כי ילדיו משרתים בצבא, הוא מבהיר כי השאיפה היא שכולם ישרתו, אך שולל כפייה מכל וכל, בהסתמך על משנתו של הרצי"ה קוק: "הרב צבי יהודה אמר לנו אין כפייה… ברגע שמתחילה כפייה, עלינו לעבור על דת".

מעוז מפנה אצבע מאשימה דווקא כלפי הצבא והרמטכ"ל, בטענה שהם אינם מאפשרים גיוס חרדים בפועל: "אני אומר לך שהצבא לא רוצה את החרדים… הצבא לא מכניס את תנאי השירות של החרדים לפקודות מטכ"ל. אז איך אתה מצפה מהחרדים, שהם שומרים על אורחות חייהם, שיתנו אישור לבחורים הצעירים להתגייס?". הוא מוסיף כי הדבר נוגע גם לציבור הדתי-לאומי: "גם ראשי ישיבות ההסדר הזדעקו על הדבר הזה… הצבא עדיין שרוי בקונספציה שאנחנו נכניס את החרדים לצבא, נעביר אותם את כור ההיתוך הצה"לי".

הלחץ האמריקאי לא להעלות את חוק הריבונות

מעוז מתגאה בהעברת חוק הריבונות בקריאה טרומית, מהלך שביצע בזמן שראש הממשלה נתניהו שהה בארצות הברית, אך מצר על כך שהחוק מוקפא כעת. "ראש הממשלה התקשר אליי וביקש ממני לדחות… אמר לי 'אבי תשמע, אתה לא יכול לעשות לי בעיה, ג'יי.די ואנסמבקר פה'… אמרתי לו אדוני ראש הממשלה, דחיתי מספיק, קדימה אני מעלה להצבעה".

לטענתו, הדרך לניצחון אמיתי עוברת בהחלת ריבונות: "איך נגדע את התקוות שלהם להקים פה מדינת טרור בלב ארצנו? נחיל ריבונות… אם נחיל רק על שטח C ונגמור בזה את החלת הריבונות… מדורג כן, [אבל] אסור להחיל ריבונות ולעצור".

"ציון נכשל בחיזוק הזהות היהודית"

בסיכום שלוש שנות כהונת הממשלה, מעוז עושה הפרדה ברורה בין הניהול הביטחוני לזהותי. בעוד שעל ניהול המלחמה והלחצים המדיניים הוא מחזק את ידי ראש הממשלה, בתחום הערכי הוא לא חוסך ביקורת: "בתחומים האלה של מניעת הפרוגרס, בחיזוק הזהות היהודית של המדינה, אני נותן לממשלה ציון נכשל אחד גדול. זה בושה שעדיין לא ביטלו את השת"פ עם קרן וקסנר".

לקראת הבחירות הבאות, מעוז מסמן את היעד הבא שלו – משרד החינוך, ומביע אכזבה מכך שאף מפלגה דתית לא דרשה את התיק בקדנציה הנוכחית: "אני מתבייש שמי מהשותפות הקואליציוניות של הליכוד לא ביקש את משרד החינוך… אני באתי במו"מ קואליציוני לראש הממשלה, אמרתי אני מוכן להיות שר החינוך… אני נושא עיניי לתיק החינוך בקדנציה הבאה".