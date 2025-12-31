הפרשייה החדשה סביב יצחק עמית: נציב תלונות הציבור על השופטים קבע היום כי נשיא העליון פעל בניגוד עניינים. יריב לוין קורא לו להתפטר במיידית

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, מגיב להחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים שקבע כי הנשיא עמית פעל בניגוד עניינים וקורא לו להתפטר.

לוין מסר: "לא ייתכן מצב שבבית המשפט העליון יישב שופט אשר נציב תלונות הציבור על שופטים קבע כי תלונה שהוגשה בעניינו, לפיה הוא פעל בניגוד עניינים, הינה מוצדקת. הנזק שנגרם למערכת המשפט הוא גם כך חסר תקדים. על השופט יצחק עמית להתפטר באופן מיידי".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את עמית גם הוא: "‏יצחק עמית דורס את שאריות אמון הציבור בבית המשפט".

יצחק עמית הספיק להגיב להחלטת הנציב ומסר: "‏נציב תלונות הציבור על שופטים, סגן הנשיא (בדימ') א' קולה, דחה היום את כל התלונות ‏שהוגשו בעניינו של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. מתוך עשרות תלונות ‏שהוגשו, נמצאה אחת בלבד מוצדקת.

עוד באותו נושא יצחק עמית מגיב: "מתוך עשרות תלונות, נמצאה אחת מוצדקת" 16:24 | חני אדרי 1 0 😀 👏

מבין כל התלונות, ‏הנציב מצא תלונה אחת בלבד כמוצדקת, במובן זה שקבע כי היה מקום ליתן גילוי נאות. הנשיא עמית מכבד את קביעת הנציב וייקח את הדברים לתשומת ליבו".