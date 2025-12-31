לאחר שנציב תלונות השופטים קבע כי הנשיא עמית פעל בניגוד עניינים, יצחק עמית מגיב: "מתוך עשרות תלונות, נמצאה אחת מוצדקת"

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, מגיב להחלטת נציב השופטים, בה נקבע כי הוא פעל בניגוד עניינים, בעתירה נגד ביטול נבחרת הדירקטורים, בעוד אחיו חבר בנבחרת.

בדבריו כתב: "‏נציב תלונות הציבור על שופטים, סגן הנשיא (בדימ') א' קולה, דחה היום את כל התלונות ‏שהוגשו בעניינו של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. מתוך עשרות תלונות ‏שהוגשו, נמצאה אחת בלבד מוצדקת.

‏נציב תלונות הציבור על שופטים מסר היום את ‏החלטתו בתלונות שהוגשו בעניינו של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. ‏החלטת הנציב ניתנה לאחר שהוגשו עשרות תלונות ביחס לנשיא עמית – תלונות שהוגשו

‏לאחר שנסרקו עשרות אלפי החלטות שנתן לאורך כ -30 שנות כהונתו כשופט.

‏בהחלטתו דחה נציב תלונות הציבור את התלונות שהוגשו בעניינו של הנשיא בנושאים ‏שונים, ובכלל זה טענות לניגוד עניינים של הנשיא ולפגמים בהתנהלותו. מבין כל התלונות, ‏הנציב מצא תלונה אחת בלבד כמוצדקת, במובן זה שקבע כי היה מקום ליתן גילוי נאות. הנשיא עמית מכבד את קביעת הנציב וייקח את הדברים לתשומת ליבו".