נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, מגיב להחלטת נציב השופטים, בה נקבע כי הוא פעל בניגוד עניינים, בעתירה נגד ביטול נבחרת הדירקטורים, בעוד אחיו חבר בנבחרת.

בדבריו כתב: "‏נציב תלונות הציבור על שופטים, סגן הנשיא (בדימ') א' קולה, דחה היום את כל התלונות ‏שהוגשו בעניינו של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. מתוך עשרות תלונות ‏שהוגשו, נמצאה אחת בלבד מוצדקת.

‏נציב תלונות הציבור על שופטים מסר היום את ‏החלטתו בתלונות שהוגשו בעניינו של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. ‏החלטת הנציב ניתנה לאחר שהוגשו עשרות תלונות ביחס לנשיא עמית – תלונות שהוגשו
‏לאחר שנסרקו עשרות אלפי החלטות שנתן לאורך כ -30 שנות כהונתו כשופט.

‏בהחלטתו דחה נציב תלונות הציבור את התלונות שהוגשו בעניינו של הנשיא בנושאים ‏שונים, ובכלל זה טענות לניגוד עניינים של הנשיא ולפגמים בהתנהלותו. מבין כל התלונות, ‏הנציב מצא תלונה אחת בלבד כמוצדקת, במובן זה שקבע כי היה מקום ליתן גילוי נאות. הנשיא עמית מכבד את קביעת הנציב וייקח את הדברים לתשומת ליבו".