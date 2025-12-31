נציב תלונות הציבור על שופטים קבע כי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, פעל בניגוד עניינים כשקיבל החלטה בעתירה נגד ביטול נבחרת הדירקטורים

נציב תלונות הציבור על שופטים קובע כעת (רביעי) כי נשיא העליון יצחק עמית פעל בניגוד עניינים כשקיבל החלטה בעתירה נגד ביטול נבחרת הדירקטורים, בעוד אחיו חבר בנבחרת.

לפי החלטת הנציב, התלונה בפרשת נבחרת הדירקטורים נמצאה מוצדקת, זאת לאחר בירור ממושך שכלל שמיעת עדים, קבלת תגובות כתובות ואף פגישה פרונטלית עם הנשיא עצמו. מדובר בתלונה המרכזית מתוך שורת טענות שהוגשו לנציבות, רובן במסגרת תלונה מרוכזת של ארגון "לביא" ביולי האחרון, וחלקן עוד קודם לכן, סביב הדיון על מועמדותו של עמית לתפקיד נשיא בית המשפט העליון.

לצד הקביעה החמורה בפרשה זו, דחה הנציב שורה ארוכה של תלונות אחרות שעסקו בנכסים פרטיים, ייצוג משפטי, הליכים פליליים, ניגודי עניינים נטענים וקשרי עבר עם גורמים שונים. בכמה מהמקרים קבע קולה כי טוב היה לו התלונות כלל לא היו מוגשות, ובאחרים הדגיש כי לא התקיים בפועל ניגוד עניינים, גם אם גילוי נאות או זהירות יתר היו יכולים למנוע את עצם העלאת הטענות.

עם זאת, גם בדחיית התלונות לא חסך הנציב ביקורת עקרונית. בהחלטתו חזר והדגיש כי על שופטים, ובפרט שופטי העליון, לנקוט משנה זהירות בכל הנוגע לרשימות מניעויות, ייפויי כוח, קשרים עסקיים והליכים שבהם הם או בני משפחתם מעורבים. לדבריו, גם כאשר אין חובה משפטית מפורשת, יש מקום לשקול חובות דיווח וגילוי נאות כדי למנוע חשש עתידי לניגוד עניינים ולפגיעה באמון הציבור.