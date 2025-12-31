לאחר שבג"ץ הורה למבקר המדינה להפסיק במיידית את כל הבדיקות סביב אירוע ה-7 באוקטובר – מתניהו אנגלמן מגיב לכך

לאחר שבג"ץ הוציא צו על תנאי נגד ביקורת מבקר המדינה על אירועי ה -7 באוקטובר, עד שתתקבל הכרעה בעתירות נגדה – מבקר המדינה אנגלמן מגיב לכך.

בדבריו נמסר: "משרד מבקר המדינה יפעל בהתאם להחלטת בג"ץ. במשך קרוב לשנתיים, מילא משרד מבקר המדינה את תפקידו בכל הנוגע לקיום עשרות ביקורות הנוגעות לאירועי ה-7.10.

במהלך תקופה זו נאספו חומרים רבים, נבחנו מאות סוגיות במטרה לקיים שתי תכליות מרכזיות: האחת, לסכם מסקנות ביקורת על מנת שיופקו לקחים במערכת האזרחית הציבורית והביטחונית. השניה לספק תשובה אמינה תקפה ומפורטת לציבור הישראלי שנותר מזה למעלה משנתיים בלא מענה באשר לסוגיות רבות הנוגעות ל-7.10. היום התקבלה החלטת ביניים של ביהמ"ש לפיה נדרש מבקר המדינה להקפיא את עבודתו ביחס לשמונה ביקורות שביצע".

עוד באותו נושא בג"ץ הורה למבקר המדינה להפסיק לחקור את אירועי ה-7 באוקטובר 10:15 | חדשות סרוגים 15 2 😢

עוד נמסר כי: "חשוב להזכיר כי עבודת משרד מבקר המדינה מתאפיינת באי תלות ובאובייקטיביות. חשוב לשמור דווקא בימים אלו על מקומו, סמכותו ותפקידו של מוסד מרכזי זה במדינה, העוסק בראש ובראשונה בביקורת על הרשות המבצעת של מדינת ישראל, על זרועותיה.

עד כה מבקר המדינה הוא הגורם הממלכתי היחיד שפעל להוציא את האמת לאור ולספק תשובות לאזרחי ישראל על מחדל שבעה באוקטובר. ללא פרסום הדוחות לציבור, ליקויים לא יתוקנו – ובהם ליקויים שתיקונם עשוי להציל חיים".