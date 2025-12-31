השר קיש הודיע היום כי הוא לא יתראיין יותר בחדשות 12: "הם יודעים בוודאות שהם מוציאים דיבה ומשקרים"

השר קיש הודיע היום (רביעי) ב-103fm כי לא יתראיין יותר ל-'חדשות 12': "מדובר במחול שדים. המהלך של לנסות לצבוע את שרי הליכוד שבסוף אחרי שנתיים לא קורה כלום והאירוע נזרק לפח, הם יודעים בוודאות שהם מוציאים דיבה ומשקרים עושים את זה נגד שרי הליכוד וגם נגד חיילים צה"ל אני החלטתי שלבמה השקרית הזאת אני לא מתראיין".

בנוגע להחלטה להעניק את פרס ישראל לנשיא ארה"ב, מסר: "החלטנו להוסיף קטגוריה של תרומה מיוחדת לעם היהודי, שם הגדרנו לראשונה שיהיה אפשר שמי שלא ישראלי יוכל לזכות. הגיעה פנייה מרה"מ בכנסת, גם של ליברמן. בסופו של דבר הייתה ועדה שעמדה בראשה היו"ר מרים פרץ שהחליטו לבחור בו".