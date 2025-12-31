בסביבת הנשיא טראמפ זועמים על מה שהם מתארים כדיווחים לא מדויקים המפורסמים על ידי הכתב הישראלי ברק רביד, מקורבים לנשיא טוענים כי רביד עוסק ב"הונאה עיתונאית"

מקורבים לנשיא טראמפ ואנשי צוות בסביבתו, יוצאים בחומרה נגד הכתב הישראלי, ברק רביד. לאחר שפעם נוספת, רביד טען לקרע בין הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, ודיווחיו התבדו כנגד הפגישה החמה והחיובית בין שני המנהיגים.

מארק לווין, פרשן מוכר בימין האמריקאי, בנוסף להיותו יהודי ותומך קרוב של ישראל, וגם מקורבו וחברו של הנשיא טראמפ, תקף את רביד בחריפות, אחרי שתחזיותיו שתיארו קצר משמעותי בין המנהיגים והמדינות, לא התממשו.

"ברק רביד, זיוף רעיל" תקף לווין.

"מציאותית, כל הדברים שברק רביד מAXIOS (גוף חדשות בין לאומי) שבעבר כתב להארץ הראדיקלי שמאלני, דיווח לפני הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לטראמפ, היה לא נכון לחלוטין". הכריז לווין.

"כל ה'מקורות האנונימיים' טעו לחלוטין, הייתם חושבים שיפטרו אותו עד עכשיו, מכיוון שזאת השיטה הקבועה שלו, והוא עושה את אותו דבר גם היום, הונאה".

גם נואה פולאק, יועץ בכיר במשרד החינוך תחת ממשל טראמפ, יצא בחריפות כנגד ברק רביד, ושיתף מאמר שתקף את הכתב.

"מאמר מצוין שעוסק בהונאה העיתונאית של ברק רביד, איש שמאל שממציא נרטיבים (וכמעט בוודאות ממציא גם מקורות)". כתב פולאק, ושיתף מאמר שמייחס את הטענות של רביד בקשר ל"קרע" בין טראמפ לנתניהו, למשאלת ליבו האישית של הכתב, ואידיאולוגיית השמאל שלו.

עוד באותו נושא במקום חנינה? המהלך המפתיע ששוקלים בסביבת נתניהו 22:24 | חדשות סרוגים 21 1 😢

רביד זכה בעבר בפרס סיקור עיתונאי מטעמם ממשל ביידן, אך מאז ניצחונו של הנשיא דונלד טראמפ בבחירות, צוינו מספר מקרים בהם דיווחיו של רביד התבדו. ביניהם דיווחים חוזרים על מערכת יחסים עכורה בין נתניהו וטראמפ, רביד אף דיווח כי ארצות הברית איננה מתכוונת לתקוף באיראן, במהלך מלחמת 12 הימים.

רביד אף ספג בעבר ביקורת ישירה מסגן הנשיא ג'יי די ואנס, שתיאר דיווח שלו בנושא דחיית ביקורו בישראל כ: "דיווח מוגזם ומוקצן".

בוצעה פנייה לבקשת תגובה אל הכתב ברק רביד, אך לא נמסרה מטעמו או מטעם מערכת Axios תגובה לטענות.