הדיון בעניינה של סבאח עבד א־סלאם קיבל תפנית לאחר שעלתה לדוכן העדים. בני משפחתה ייחסו את הסתירות בדבריה למצבה הבריאותי

סבאח עבד א-סלאם, בת 57, אחותו של מנהיג חמאס איסמעיל הנייה, הוכרזה כעדה עוינת במהלך דיון בבית המשפט, לאחר שעדותה באולם סתרה את הדברים שמסרה קודם לכן בחקירתה במשטרה כך פרסמה היום (רביעי) כתבת i24NEWS טל סבג .

נגד עבד א-סלאם הוגש כתב אישום בגין קיום קשרים עם ארגון טרור, הסתה וגילוי הזדהות עם ארגון טרור, וכן פעילות נגד מדינת ישראל. במהלך הדיון טענה כלתה כי מצבה האישי והרפואי של הנאשמת אינו תקין, וכי היא סובלת מבעיות שונות ואף שכחה לקחת את התרופות שנרשמו לה.

בכתב האישום נכלל גם ציטוט מדברים שכתבה הנאשמת לאחיה בבוקר 7 באוקטובר. לפי הנטען, היא כתבה: "הו אלוהינו, יש לנו אחים. זה ניצחון לדת שלך ושחרור לאסירים שלנו, ויציאה של הנביא שלך מוחמד עליו התפילות. זה הכוח והיכולות העליונות. ספק להם ממה שיש לך ומהכוח שלך ומהניצחון שלך. הו אלוהים, הרחק מאיתנו ומהם את כוחו של האויב שלך והאויב שלנו הקנטרני. הו אלוהים, הניצחון ממך זה שהבטחת בו לעבדים שלך המאמינים. הגבירו את הבקשה בבוקר שלכם לניצחון מאלוהים, והניצחון בקרוב".

ההליך המשפטי בעניינה נמשך, וההכרעה תתקבל בהמשך בהתאם לחומר הראיות שיוצג בפני בית המשפט.