ההפגנות באיראן ממשיכות, ונכנסות ליומן הרביעי וגובה הלהבות ממשיך לטפס. לאחר לילה של התרחבות והתפשטות ההפגנות, המשטר מכה חזרה ומנסה לדכא את המוחים ביד קשה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
גורמי אופוזיציה ותיעודים מתוך איראן מאשרים כי כוחות המשטר עושים שימוש באש חיה כנגד מפגינים בשורה של מוקדים. כוחות דיכוי ההפגנות של משמרות המהפכה, הבאסיג', פרוסים בערים רבות ומדכאים את המחאות ביד קשה.
בנוסף, המפגינים מדווחים על מספר גובר של פצועי ירי, ועל ההרוג הראשון, כתוצאה מפעולות המשטר.
על פי גורמי אופוזיציה, מהאדי סמוואתי, צעיר בן 18 מאזור פארסה, בו פרצו הפגנות מוקדם יותר היום, נהרג כתוצאה מירי של כוחות הדיכוי המשטריים אל עבר מפגינים.
שירי מנתניה
צריך לעזור להם!!!!!!!!!! אנחנו אור לגויים. המוסד איפה אתה???15:43 31.12.2025
עדי טוחטן הלל
חייבים לעזור להם ולא לעצור עד שהרפובליקה האסלאמית נופלת החופש שלהם, האוויר שלנו15:52 31.12.2025
