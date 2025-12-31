בדיון נוסף שהתקיים היום במשפט נתניהו בתיק 1000, נחשפו פרטים דרמטיים על אופן החקירה ועל ההסתרה מהיועמ"ש

במהלך דיון שהתקיים היום (רביעי) במשפט נתניהו בתיק 1000, נחשפו פרטים דרמטיים על אופן החקירה של המשטרה.

עו”ד עמית חדד, הציג טענות קשות בנוגע לאופן שבו הושגו צווי האזנות הסתר בתיק. לדבריו, הרשויות הציגו בפני בית המשפט חשדות חמורים ביותר, שוחד והלבנת הון, אף שחשדות אלה לא היו חלק מכתב האישום, ולא קיבלו מעולם אישור לחקירה מצד היועץ המשפטי לממשלה.

לטענת חדד, הצגת החשדות החריגים נועדה לאפשר קבלת אישור להאזנות סתר נרחבות, שבוצעו בהיקף רחב במיוחד סביב ראש הממשלה וסביבתו. לדבריו, מדובר בדרך פעולה פסולה, שבמסגרתה בית המשפט הובל לאשר צעדים חודרניים על בסיס מצג שלא שיקף את מצב הדברים האמיתי בתיק.

במהלך הדיון העידה מיכל עילם, חוקרת בתיקי 1000 ו-2000, שאישרה כי בוצעו עשרות האזנות סתר לעשרות גורמים, רובם מקרב סביבתו של בנימין נתניהו. עוד עלה מעדותה כי חומרי ההאזנה לא הועברו לידי ההגנה, ואף הוסתרו פעמים רבות מהיועמ"ש.

כמו כן, ביצעה העדה חיפוש בטלפון הסלולרי של פרח לרנר ללא צו חיפוש מתאים בתוקף.