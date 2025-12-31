לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי הוא לא מחפש הסלמה ומקווה שגם איראן לא – דיווח על כך שנתניהו העלה בפניי טראמפ את האפשרות לתקוף שוב באיראן

ראש הממשלה בנימין נתניהו העלה בפגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את האפשרות לתקיפה נוספת באיראן כבר בשנת 2026 – כך דיווח ברק רביד כעת (רביעי) ב-Axios.לפי הדיווח, נתניהו סבור כי ייתכן שיידרשו תקיפות נוספות כדי למנוע מטהרן לשקם את יכולותיה הצבאיות והגרעיניות, חרף המלחמה, ושאותה הגדירו טראמפ ונתניהו כהצלחה משמעותית.

גורם אמריקני ציין כי טראמפ עשוי לתמוך ב"סבב שני" של תקיפות – אם יוצגו ראיות ברורות ומאומתות לשיקום ממשי של תוכנית הגרעין, אך הזהיר כי "המתח יהיה בהגדרה סביב מה נחשב לשיקום כזה".

הגורמים אף העלו חשש כי הצהרותיו החוזרות של טראמפ שלפיהן תוכנית הגרעין האיראנית "הושמדה לחלוטין" עלולות להקשות עליו להצדיק תקיפה נוספת – או לאשר לישראל לפעול.