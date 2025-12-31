זוגיות מפתיעה: השחקנית והדוגמנית דר זוזובסקי, נמצאת בימים אלו בזוגיות עם השחקן הבריטי המוכר סם קלאפלין

איך אומרים ברשת? זה לא היה בבינגו שלי לשנת 2025. רגע לפני סיום השנה האזרחית, מתפרסת ידיעה מרשימה: הכוכבת המקומית שלנו, השחקנית והדוגמנית דר זוזובסקי, נמצאת בזוגיות עם השחקן הבריטי סם קלאפלין, כך דיווח לראשונה ערן סוויסה באתר forreal.

סם קלאפלין הוא שחקן בריטי מוכר ומצליח. ייתכן כי אתם מזהים אותו מהסרט "ללכת בדרכך", שם הוא מגלם את הדמות הראשית. הוא שיחק גם ב"שודדי הקאריביים", "משחקי הרעב", וגם "כנופיית ברמינגהאם".

אמש (שלישי), נצפו השניים משוטטים ברחובות תל אביב, ואוכלים ביחד גלידה. השניים הכירו על סט סדרת המתח "Vanished". הסדרה צפויה לעלות בפברואר הקרוב. הסדרה עוקבת אחרי זוג בחופשה רומנטית בפריז, כשלפתע בן הזוג (סם קלאפלין) נעלם. לצידו משחקת קיילי קווקו.