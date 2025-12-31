יצחק עמית בתגובה ראשונה לסערה נגדו

לאחר שפורסם שנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, הזמין ליום חינוך על דמוקרטיה, שני אנשים שתמכו לכאורה בסרבנות, עמית מגיב לסערה.
דוברות הרשות השופטת מסרה: נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית אינו מכיר את ההתבטאויות המוזכרות. לו״ז יום העיון ייבחן על ידי הגורם המארגן – מוזיאון מורשת בתי המשפט.
נזכיר כי מוקדם יותר היום, עמית סגל תקף בחריפות עמית על כך וכתב: "יצחק עמית מזמין לבית המשפט העליון ליום חינוך על דמוקרטיה שניים מגדולי תומכי הסרבנות בישראל, אסא כשר ואוקי מרושק.היו ימים בעבר שהסתה לסרבנות הייתה מביאה אותך לבית המשפט רק כנאשם, לא כנואם כבוד. לשופטים סולברג, מינץ, וילנר וחבריהם יש מה להגיד בנושא?".
בנוסף, שר המשפטים יריב לוין פנה למנהל בתי המשפט בדרישה לבטל את הכנס.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
נשיא העליון, חזק ואמץ!!!!!15:45 31.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר