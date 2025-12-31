חדשות סרוגים

תפריט

עוד
מבזקים
כאוס באיראן: המשטר פתח בירי על מפגינים, הרוגים ופצועים במקום "מנדלבליט לא ידע": החשיפה הדרמטית במשפט נתניהו מפתיע: כוכב "ללכת בדרכך" הבריטי בזוגיות עם דר זוזובסקי דיווח: נתניהו שוקל לתקוף שוב באיראן - זה התאריך יצחק עמית בתגובה ראשונה לסערה נגדו שנה וחצי אחרי הפיגוע, נגזר דינם של המחבלים: "חיפשו חרדים" בהסכמת קואליציה ואופוזיציה: הכרה בשפת הסימנים אושרה בטרומית נזקי מזג האוויר: שלושה חולצו מבוץ בנחל שורק; נהג חולץ ברעים תיעוד: מבקש לראות תכשיט בקניון בכרמיאל - לוקח ונמלט מהמקום רשת הסופרים תשלם סכום עתק לאחר שפגעו בזכויות בעלי מוגבלויות למה לא בכל מופע? אליאנה שרה בפסטיגל את השיר של "גאליס" סיכום שנת 2025: יותר לידות אבל פחות עולים חדשים התאוששות ראשונית: 1.3 מיליון תיירים ביקרו בישראל ב-2025 מנכ"ל משרד הביטחון מזהיר: "חזרנו מהר מדי ל-6 באוקטובר" שוב בגלל טורקיה: הפועל תל אביב בהודעה מתסכלת לאוהדים בן גביר: "לא מתכוון למצמץ, מי שלא נורמטיבי - נכסח אותו" סיפור של גמילה ותקווה: דפנה רכטר חושפת את מסע חייה שילוב מחשמל: בן צור, ישי ריבו, עקיבא ומ' המסתערב על במה אחת שיקלי קורא לא לכבד את פסיקות בג"ץ: "יש גבול לכל תעלול" ביקורת פתע בפיקוד מרכז: "צריך מוכנות למלחמה בהפתעה" כאוס באיראן: המשטר פתח בירי על מפגינים, הרוגים ופצועים במקום "מנדלבליט לא ידע": החשיפה הדרמטית במשפט נתניהו מפתיע: כוכב "ללכת בדרכך" הבריטי בזוגיות עם דר זוזובסקי דיווח: נתניהו שוקל לתקוף שוב באיראן - זה התאריך יצחק עמית בתגובה ראשונה לסערה נגדו שנה וחצי אחרי הפיגוע, נגזר דינם של המחבלים: "חיפשו חרדים" בהסכמת קואליציה ואופוזיציה: הכרה בשפת הסימנים אושרה בטרומית נזקי מזג האוויר: שלושה חולצו מבוץ בנחל שורק; נהג חולץ ברעים תיעוד: מבקש לראות תכשיט בקניון בכרמיאל - לוקח ונמלט מהמקום רשת הסופרים תשלם סכום עתק לאחר שפגעו בזכויות בעלי מוגבלויות למה לא בכל מופע? אליאנה שרה בפסטיגל את השיר של "גאליס" סיכום שנת 2025: יותר לידות אבל פחות עולים חדשים התאוששות ראשונית: 1.3 מיליון תיירים ביקרו בישראל ב-2025 מנכ"ל משרד הביטחון מזהיר: "חזרנו מהר מדי ל-6 באוקטובר" שוב בגלל טורקיה: הפועל תל אביב בהודעה מתסכלת לאוהדים בן גביר: "לא מתכוון למצמץ, מי שלא נורמטיבי - נכסח אותו" סיפור של גמילה ותקווה: דפנה רכטר חושפת את מסע חייה שילוב מחשמל: בן צור, ישי ריבו, עקיבא ומ' המסתערב על במה אחת שיקלי קורא לא לכבד את פסיקות בג"ץ: "יש גבול לכל תעלול" ביקורת פתע בפיקוד מרכז: "צריך מוכנות למלחמה בהפתעה"

יצחק עמית בתגובה ראשונה לסערה נגדו

יצחק עמית בתגובה ראשונה לסערה נגדו
השופט יצחק עמית, צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90)
חדשות סרוגים חדשות סרוגים

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 31.12.2025 / 15:02

Facebook Twitter WhatsApp

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, הגיב היום לסערה סביבו בעניין הכנס חינוך לדמוקרטיה, זאת לאחר שעמית סגל תקף אותו על כך בחריפות

לאחר שפורסם שנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, הזמין ליום חינוך על דמוקרטיה, שני אנשים שתמכו לכאורה בסרבנות, עמית מגיב לסערה.

דוברות הרשות השופטת מסרה: נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית אינו מכיר את ההתבטאויות המוזכרות. לו״ז יום העיון ייבחן על ידי הגורם המארגן – מוזיאון מורשת בתי המשפט.

נזכיר כי מוקדם יותר היום, עמית סגל תקף בחריפות עמית על כך וכתב: "יצחק עמית מזמין לבית המשפט העליון ליום חינוך על דמוקרטיה שניים מגדולי תומכי הסרבנות בישראל, אסא כשר ואוקי מרושק.היו ימים בעבר שהסתה לסרבנות הייתה מביאה אותך לבית המשפט רק כנאשם, לא כנואם כבוד. לשופטים סולברג, מינץ, וילנר וחבריהם יש מה להגיד בנושא?".

בנוסף, שר המשפטים יריב לוין פנה למנהל בתי המשפט בדרישה לבטל את הכנס.

השמאל
יצחק עמית
יריב לוין
כנס

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

1 תגובות

0 דיונים

1
שירי מנתניה

נשיא העליון, חזק ואמץ!!!!!

15:45 31.12.2025
0 0
דווח על תוכן פוגעני