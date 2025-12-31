בית המשפט גזר 28 שנות מאסר בפועל על שני מחבלים מחברון, מוחמד מחמוד וקטין נוסף, שביצעו את פיגוע הדריסה והירי ברוממה באפריל 2024

בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (רביעי) 28 שנות מאסר בפועל על שני מחבלים מחברון, מוחמד מחמוד וקטין נוסף, שביצעו את פיגוע הדריסה והירי בשכונת רוממה באפריל 2024, אירוע שרק בנס לא הסתיים בנפגעים בנפש. השניים הואשמו בניסיון רצח בנסיבות של מעשה טרור.

כתב האישום הוגש כחודש אחרי הפיגוע, אך גזר הדין ניתן היום. מגזר הדין עולה תמונה מבהילה של תכנון קפדני. השניים הצטיידו בתת-מקלע מאולתר, מחסניות, סכינים ואפילו גרזן, וחדרו לישראל שלא כדין עם רכב שעליו לוחיות זיהוי מזויפות. כשהגיעו לשכונת רוממה, זיהו ארבעה אזרחים בעלי חזות חרדית, האיצו לעברם ופגעו בהם בעוצמה.

עוד באותו נושא אחרי פיגוע הדריסה והדקירה בצפון: נאטם ביתו של המחבל 07:58 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

אלא שהמחבלים לא הסתפקו בדריסה. מיד לאחר הפגיעה, הם יצאו מהרכב וניסו לירות לעבר האזרחים הפצועים ולדקור אותם. מה שמנע את הטבח היה תקלה טכנית בנשק המאולתר, שאילצה את השניים להימלט מהמקום מבלי שהצליחו להשלים את זממם.

הפרקליטות, באמצעות עו"ד מוריה הירש, דרשה להחמיר עם השניים ולגזור עליהם 37 שנות מאסר, תוך שהיא מדגישה כי העובדה שלא היו הרוגים היא "נס בלבד" ולא מעידה על רחמים מצד המחבלים. השופטים קיבלו את חומרת המעשים וציינו בגזר הדין את ההקשר הכואב של התקופה: "הנאשמים ביצעו את מעשיהם בזמן מלחמה, בעוד המדינה מדממת וכואבת את תוצאות מתקפת הטרור מהשבעה באוקטובר".

השופטים הוסיפו כי המקרה הזה ממחיש את הצורך להיאבק בטרור בכל הכלים המשפטיים האפשריים. בנוסף לשנות המאסר הארוכות, הוטל על המחבלים לשלם פיצויים כספיים לנפגעי הפיגוע, והציוד ששימש אותם – כולל הרכב והנשק – חולט.