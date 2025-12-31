איראן מקצינה עוד. חמינאי מינה את אחמד וחידי – האחראי על פיגוע התופת בבניני הקהילה היהודית בארגנטינה, לסגן מפקד משמרות המהפכה

בזמן שהעולם עוקב בדריכות אחר המתיחות הגואה במזרח התיכון, בטהרן מבצעים מהלך שמאותת על הקצנה נוספת: המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הכריז היום על מינויו של אחמד וחידי לתפקיד סגן מפקד משמרות המהפכה האיראניים (IRGC).

המינוי מציב את וחידי, דמות צללים שהפכה לשר בממשלה וכעת חוזרת לליבת הפיקוד הצבאי, כאחד האנשים החזקים והמשפיעים ביותר ברפובליקה האסלאמית.

הצל הארוך של הפיגוע ב-AMIA

עבור הקהילה היהודית ברחבי העולם, שמו של אחמד וחידי מעורר צמרמורת. בשנת 1994, בעת שכיהן כמפקד הראשון של "כוח קודס" – הזרוע של משמרות המהפכה האמונה על ייצוא המהפכה והטרור אל מחוץ לגבולות איראן – היה וחידי המוח המתכנן מאחורי הפיגוע בבניין הקהילה היהודית (AMIA) בבואנוס איירס.

היה זה בבוקר ה-18 ביולי 1994. מחבל מתאבד לבנוני, בשליחות איראן ובתיאום עם חזבאללה, נהג ברכב מסחרי עמוס ב-400 קילוגרמים של חומר נפץ מסוג אמון ניטרט. הוא דהר לעבר הכניסה לבניין הקהילה בלב בירת ארגנטינה ופוצץ את עצמו. עוצמת הפיצוץ הייתה כה אדירה עד שהבניין בן שבע הקומות קרס כליל על יושביו.

התוצאות המזעזעות: 85 בני אדם נרצחו: עובדי הקהילה, מבקרים ועוברי אורח; למעלה מ-330 נפצעו: רבים מהם נותרו עם נכויות קשות לכל חייהם. הפיגוע הקטלני ביותר: עד ה-7 באוקטובר, נחשב הפיגוע ב-AMIA לאירוע הטרור הקטלני ביותר נגד יהודים מאז השואה.

חקירת רשויות החוק בארגנטינה, שהסתמכה על מידע מודיעיני של המוסד וה-CIA, קבעה באופן חד-משמעי כי ההחלטה על הפיגוע התקבלה בדרגים הגבוהים ביותר בטהרן, וכי וחידי היה האיש שפיקח על ההכנות הלוגיסטיות והמבצעיות.

מבוקש ב-190 מדינות, מקודם בטהרן

בעקבות הראיות שנאספו נגדו, הוציא האינטרפול בשנת 2007 "צו אדום" נגד וחידי – צו מעצר בינלאומי המחייב את המדינות החברות בארגון להסגירו. למרות זאת, המשטר האיראני בחר להגן עליו ואף לצ'פר אותו בתפקידי מפתח. הוא כיהן כשר ההגנה תחת מחמוד אחמדינז'אד ובתפקיד שר הפנים תחת הנשיא אברהים ראיסי.

מינויו כעת לסגן מפקד משמרות המהפכה הארגון המנהל את תוכנית הטילים, הכטב"מים והפרוקסים של איראן במזרח התיכון מהווה הצהרת כוונות ברורה של חמינאי.

"מסר של התרסה נגד המערב"

פרשנים לענייני איראן מציינים כי המינוי של וחידי אינו מקרי. "חמינאי בוחר באנשים המזוהים ביותר עם הקו הלוחמני והטרוריסטי של המשטר," אומרים מומחים. "הצבת אדם שמוגדר כמבוקש בינלאומי בראש פירמידת הביטחון היא מסר של התרסה כלפי ארצות הברית, ישראל וארגנטינה".

בישראל ובארגנטינה עוקבים בדאגה אחר המינוי. בעבר, הגעתו של וחידי לביקורים במדינות כמו בוליביה או פקיסטן עוררה סערות דיפלומטיות ודרישות להסגרתו, אך בכל פעם הוא הצליח לחמוק בחזרה לטהרן תחת חסינות דיפלומטית.

כעת, כשהוא מחזיק באחד התפקידים הצבאיים הבכירים ביותר באיראן, וחידי יהיה אחראי באופן ישיר על בניין הכוח של משמרות המהפכה ועל התיאום מול שלוחות הטרור בלבנון, סוריה ותימן. עבור משפחות הנרצחים מבואנוס איירס, המינוי הזה הוא תזכורת כואבת לכך שהצדק בפרשת AMIA עדיין רחוק מלהיעשות.