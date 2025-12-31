הצעת חוק של ח"כ חילי טרופר להכרה בשפת הסימנים הישראלית אושר בקריאה טרומית, כש-34 חברי כנסת תמכו בחוק – ביניהם גם חברים ממפלגות הקואליציה וגם מהאופוזיציה

הסכמה נדירה בכנסת: הצעת חוק להכרה בשפת הסימנים הישראלית עברה הבוקר (רביעי) בקריאה טרומית, כשבכך ישראל מצטרפת לעוד 81 מדינות שכבר מכירות בשפת הסימנים הלאומית במדינתם. 34 ח"כים תמכו בהצעה – גם ממפלגות הקואליציה וגם מהאופוזיציה – ולא היו מתנגדים. בין היתר תמכו בחוק חברי הכנסת אמיר אוחנה ומשה סעדה מהליכוד, יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית, משה סולומון מהציונות הדתית, ועוד חברי כנסת ממפלגות ש"ס, כחול לבן, יש עתיד והדמוקרטים.

מטרתו של החוק, שגובש בהובלת ח״כ חילי טרופר, היא הצגת מיקומם של הקהילה החירשת כבני שווים במדינת ישראל, ושינוי התפיסה של חירשות מטרגדיה של מוגבלות אישית להכרה בחירשות כחלק מן המגוון האנושי. "היכולת של האדם לקבוע את אורחות חייו ולא לפעול על פי ציווי ביולוגי היא ביטוי לתפיסה אנושית עמוקה" אמר טרופר. "שפת הסימנים היא שפה חזותית ולא שפה מדוברת, אך היא שפה לכל דבר והיא הדרך של ישראלים מכל המגזרים לייצר תקשורת טבעית".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: ערוץ הכנסת)

לדבריו, "הצעת החוק שקידמנו ועברה היום בקריאה טרומית היא בעצם תחנה חשובה במסע ובמאבק להכרה בשפת הסימנים ובקהילת החירשים בישראל למקומה הראוי – בספר החוקים של מדינת ישראל".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: ערוץ הכנסת)

את המשפט האחרון בנאומו טרופר סימן בשפת הסימנים הישראלית: "בחברה שלנו יש מקום שווה לכולם, תודה רבה".