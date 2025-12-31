הגשמים שירדו השבוע ממשיכים לעורר בלגן בדרכים: כמות המשקעים, גם יומיים לאחר הסערה, עדיין מורגשת בנחלים ובכבישים והיום (רביעי) לוחמי אש וצוותי חילוץ יצאו לחלץ מטיילים וגם נהג שנלכדו בדרכים.
לוחמי אש וצוותי חילוץ מראשל"צ חילצו נערה בת 13 ושני מדריכים טיולים ששקעו בבוץ עד גובה מותניהם בנחל שורק. בעת הגעתם למקום, ביצעו הלוחמים את החילוץ באמצעות מערכת חבלים ייעודית לחילוץ בתוואי שטח מורכב. השלושה חולצו בשלום, הנערה בת ה-13 הועברה להמשך טיפול ובדיקה רפואית.
בהמשך היום חילצו לוחמי אש נהג מתוך רכב שנלכד בנחל רעים. האדם דיווח כי הוא תקוע ואינו מצליח להיחלץ מהרכב בכוחות עצמו, ואז הגיעו הלוחמים עם סולם והצליחו לבצע חילוץ בטוח שלו מהרכב ומהשטח. מצבו של הנהג טוב והא הועבר להמשך טיפול רפואי.
