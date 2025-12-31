14:04

נזקי מזג האוויר: שלושה חולצו מבוץ בנחל שורק; נהג חולץ ברעים

13:38

תיעוד: מבקש לראות תכשיט בקניון בכרמיאל - לוקח ונמלט מהמקום

13:22

רשת הסופרים תשלם סכום עתק לאחר שפגעו בזכויות בעלי מוגבלויות

13:16

למה לא בכל מופע? אליאנה שרה בפסטיגל את השיר של "גאליס"

13:00

סיכום שנת 2025: יותר לידות אבל פחות עולים חדשים

12:50

התאוששות ראשונית: 1.3 מיליון תיירים ביקרו בישראל ב-2025

12:40

מנכ"ל משרד הביטחון מזהיר: "חזרנו מהר מדי ל-6 באוקטובר"

12:38

שוב בגלל טורקיה: הפועל תל אביב בהודעה מתסכלת לאוהדים

12:34

בן גביר: "לא מתכוון למצמץ, מי שלא נורמטיבי - נכסח אותו"

12:12

סיפור של גמילה ותקווה: דפנה רכטר חושפת את מסע חייה

12:12

שילוב מחשמל: בן צור, ישי ריבו, עקיבא ומ' המסתערב על במה אחת

11:56

שיקלי קורא לא לכבד את פסיקות בג"ץ: "יש גבול לכל תעלול"

11:40

ביקורת פתע בפיקוד מרכז: "צריך מוכנות למלחמה בהפתעה"

11:39

קבוצת התקשורת חושפת: זה המשדר הטלווזיוני ששבר שיאי צפייה

11:38

מרגי נפרד: "ויתור ענק"

11:36

אילה חסון מזועזעת: "מה יהיה עם הצדק?"

11:36

ראיתם קונכיות על הסלעים? זה מה שהן אומרות על מצב הים התיכון

11:20

עמית סגל נגד יצחק עמית: "סרבנים אמורים לבוא לביהמ"ש כנאשמים"

11:17

אישה דקרה את בן זוגה ואיימה לרצוח אותו: "הילדים יראו את זה"

11:17

החקירה קבעה: שריפת הרכבים בלהבים - בעקבות הצתה מכוונת

