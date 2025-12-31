סיכום שנה: נתוני 2025 מראים התאוששות ראשונית בתיירות הנכנסת, לצד חיזוק משמעותי של תיירות הפנים. שביעות הרצון של התיירים נותרה גבוהה, ומשרד התיירות אופטימי לקראת 2026 עם הורדת אזהרות מסע וחידוש טיסות

שנת 2025 מסתיימת בסימן התאוששות זהירה של ענף התיירות בישראל. על רקע המציאות הביטחונית המאתגרת, נרשמו כ-1.3 מיליון כניסות תיירים – נתון המעיד על תחילת חזרה לשגרה. במשרד התיירות מדגישים כי הפחתת אזהרות המסע וחידוש קווי תעופה תורמים לאופטימיות לקראת השנה הבאה.

תיירות נכנסת: נתונים מעודדים

שלוש מדינות המקור המרכזיות היו ארצות הברית עם 400 אלף תיירים, צרפת עם 159 אלף ובריטניה עם 95 אלף – יחד כ-55% מסך התיירות הנכנסת. אחריהן: רוסיה (64 אלף), גרמניה (38 אלף), אוקראינה (31 אלף), קנדה (28 אלף) ורומניה (27 אלף).

סקר שנערך במחצית הראשונה של השנה מראה שינויים במאפייני התיירים: 51% הגדירו עצמם יהודים (לעומת 66% ב-2024), ושיעור הצליינים עלה ל-9%. ההוצאה הממוצעת לתייר עצמאי עלתה ל-1,622 דולר (לא כולל טיסות), ומשך השהייה עמד על 9.3 לילות. הסיבות המרכזיות לביקור: קרובים וידידים (45%), עסקים (12%) ונופש (14%). 88% הביעו שביעות רצון גבוהה, ו-83% ציינו שימליצו על ישראל.

שר התיירות חיים כץ אמר: "עם הורדת אזהרות המסע והגדלת היצע הטיסות, 2026 צפויה להיות שנת התאוששות. נתוני כניסות התיירים מעודדים והביקוש לישראל בקרב קהלים אוהדים ובמדינות ליבה, בראשן ארה"ב, נותר חזק".

חיזוק תיירות הפנים ועוגן יציב

תיירות הפנים המשיכה להוות עוגן מרכזי: עד סוף הרבעון השלישי נרשמו למעלה מ-13 מיליון לינות ישראלים בבתי מלון. בחודש נובמבר התקיים לראשונה "חודש התיירות הישראלית" – יוזמת השר כץ לעידוד ביקורים בין עונות השיא. כ-85 אלף ישראלים השתתפו במאות פעילויות ב-18 ₪ או חינם, באזורים שונים מהצפון ועד הנגב.

רפורמות והשקעות בתשתיות

המשרד הוביל רפורמת עירוב שימושים, המאפשרת עד 49% תוספת מגורים בשטחי מלונאות תוך שמירה על ייעוד הקרקע. הוקמה יחידת "המגדלור" לליווי יזמים במודל One Stop Shop. אושרו מענקים של למעלה מ-180 מיליון ₪ להקמת 2,050 חדרי מלון חדשים, ו-175 מיליון ₪ לשיפוץ מקומות לינה שאירחו מפונים. כמו כן, הוקצו כ-174 מיליון ₪ לפרויקטי תשתיות ציבוריות של רשויות מקומיות.

מנכ"ל המשרד מיכאל יצחקוב ציין: "נדרשה מאיתנו עבודה אינטנסיבית בניהול משברים לצד קידום פתרונות מבניים לטובת עתיד התיירות בישראל".

בסיום מבצע הפינוי של תושבי עוטף עזה ואזורי עימות, שיכן המשרד מעל 125 אלף תושבים בכ-670 מקומות לינה – מהלך שהציל את ענף המלונאות ושמר על אלפי מקומות עבודה.

לקראת 2026 מתכנן המשרד להעמיק בשימוש בבינה מלאכותית ולהקים קהילת חדשנות טכנולוגית בתיירות.