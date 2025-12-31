שנת 2025 מסתיימת בסימן התאוששות זהירה של ענף התיירות בישראל. על רקע המציאות הביטחונית המאתגרת, נרשמו כ-1.3 מיליון כניסות תיירים – נתון המעיד על תחילת חזרה לשגרה. במשרד התיירות מדגישים כי הפחתת אזהרות המסע וחידוש קווי תעופה תורמים לאופטימיות לקראת השנה הבאה.

תיירות נכנסת: נתונים מעודדים

שלוש מדינות המקור המרכזיות היו ארצות הברית עם 400 אלף תיירים, צרפת עם 159 אלף ובריטניה עם 95 אלף – יחד כ-55% מסך התיירות הנכנסת. אחריהן: רוסיה (64 אלף), גרמניה (38 אלף), אוקראינה (31 אלף), קנדה (28 אלף) ורומניה (27 אלף).

(צילום: Olivier Fitoussi/Flash90)

סקר שנערך במחצית הראשונה של השנה מראה שינויים במאפייני התיירים: 51% הגדירו עצמם יהודים (לעומת 66% ב-2024), ושיעור הצליינים עלה ל-9%. ההוצאה הממוצעת לתייר עצמאי עלתה ל-1,622 דולר (לא כולל טיסות), ומשך השהייה עמד על 9.3 לילות. הסיבות המרכזיות לביקור: קרובים וידידים (45%), עסקים (12%) ונופש (14%). 88% הביעו שביעות רצון גבוהה, ו-83% ציינו שימליצו על ישראל.

שר התיירות חיים כץ אמר: "עם הורדת אזהרות המסע והגדלת היצע הטיסות, 2026 צפויה להיות שנת התאוששות. נתוני כניסות התיירים מעודדים והביקוש לישראל בקרב קהלים אוהדים ובמדינות ליבה, בראשן ארה"ב, נותר חזק".

(צילום: Gili Yaari/Flash90)

חיזוק תיירות הפנים ועוגן יציב

תיירות הפנים המשיכה להוות עוגן מרכזי: עד סוף הרבעון השלישי נרשמו למעלה מ-13 מיליון לינות ישראלים בבתי מלון. בחודש נובמבר התקיים לראשונה "חודש התיירות הישראלית" – יוזמת השר כץ לעידוד ביקורים בין עונות השיא. כ-85 אלף ישראלים השתתפו במאות פעילויות ב-18 ₪ או חינם, באזורים שונים מהצפון ועד הנגב.

רפורמות והשקעות בתשתיות

המשרד הוביל רפורמת עירוב שימושים, המאפשרת עד 49% תוספת מגורים בשטחי מלונאות תוך שמירה על ייעוד הקרקע. הוקמה יחידת "המגדלור" לליווי יזמים במודל One Stop Shop. אושרו מענקים של למעלה מ-180 מיליון ₪ להקמת 2,050 חדרי מלון חדשים, ו-175 מיליון ₪ לשיפוץ מקומות לינה שאירחו מפונים. כמו כן, הוקצו כ-174 מיליון ₪ לפרויקטי תשתיות ציבוריות של רשויות מקומיות.

(צילום:Chaim Goldberg/Flash90)

מנכ"ל המשרד מיכאל יצחקוב ציין: "נדרשה מאיתנו עבודה אינטנסיבית בניהול משברים לצד קידום פתרונות מבניים לטובת עתיד התיירות בישראל".

בסיום מבצע הפינוי של תושבי עוטף עזה ואזורי עימות, שיכן המשרד מעל 125 אלף תושבים בכ-670 מקומות לינה – מהלך שהציל את ענף המלונאות ושמר על אלפי מקומות עבודה.

לקראת 2026 מתכנן המשרד להעמיק בשימוש בבינה מלאכותית ולהקים קהילת חדשנות טכנולוגית בתיירות.