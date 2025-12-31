השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע פעם נוספת לכפר תארבין, שעות אחרי הצתת הרכבים ביישוב הסמוך: "אני לא מתכוון למצמץ. האופציה של אותם פורעים היא או להרים דגל לבן, או להרים דגל לבן"

שעות אחרי הצתת הרכבים ביישוב להבים הסמוך, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע היום (רביעי) לכפר תארבין בפעם השלישית השבוע, מאז תחילת מבצע איסוף הנשק הבלתי חוקי בכפר. בדבריו בן גביר הזהיר כי הפעילות של המשטרה תימשך כמתוכנן.

"תחנת הדלק בלהבים, רכבים והערכה של המשטרה שמדובר בפעילות תג מחיר בעניין המבצע שלנו כאן בתראבין ובנגב בכלל" אמר בן גביר. "אני אומר לאותם פורעים, אנחנו ממשיכים את המבצע בתראבין, אנחנו ממשיכים את הפעילות בנגב, אני לא ממצמץ, האופציה שלכם, של אותם פורעים, היא או להרים דגל לבן, או להרים דגל לבן".

"אני לא מתכוון למצמץ, 30 שנה הפקירו את הנגב, 30 שנה הזניחו את המקום. משטרה אף פעם לא נכנסה למקומות האלה" הוסיף. "אני אומר למי שכאן נורמטיבי אין לו מה לפחד. אבל מי שלא נורמטיבי אנחנו נכסח אותו, המשטרה תטפל בו, המשמר הלאומי יכריע אותו".

בסיכום בן גביר אמר כי "אני גאה בלוחמים שלנו, בלוחמות שלנו, בשוטרים שלנו, בשוטרות שלנו, נמצא כאן ממ"ר נגב קליין, נמצא כאן מפקד המשמר הלאומי נגלר ואנחנו ממשיכים בלי למצמץ כדי להכריע את אותם פורעים".